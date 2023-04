“Le luthiste aux doigts d’or”, Karim Tadlaoui, se produira lors d’une soirée musicale sensationnelle, le samedi 15 avril prochain, à partir de 22h au Théâtre Meydene – Marrakech.

C’est au sein de cet écrin culturel en plein cœur de la ville ocre, que se tiendra cet événement unique, qui promet de ravir les amateurs de musique orientale.

Avec une salle acoustique exceptionnelle et une atmosphère propice à la musique live, venez plonger et naviguer dans un univers musical mêlant tradition et modernité, le temps d’une soirée inoubliable.

Karim Tadlaoui, le luthiste aux doigts d’or

Karim Tadlaoui est un musicien passionné et talentueux, connu pour sa virtuosité, sa maîtrise du luth et sa voix à la fois portante, puissante et émouvante.

Avec un parcours musical remarquable et une réputation grandissante, tant au niveau national qu’international, il a su séduire les publics les plus exigeants à travers le monde, notamment au sein du temple de la musique orientale, en se produisant à plusieurs reprises à l’Opéra du Caire.