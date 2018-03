Sofitel Casablanca Tour Blanche annonce le programme de l’Oriental Fashion Show

Sofitel Casablanca Tour Blanche a accueilli, vendredi 23 mars, la conférence de presse de présentation de l’Oriental Fashion Show, un événement mode créé à Paris afin de promouvoir la Couture et culture Orientales. Plusieurs créateurs ont pris part à l’événement, entre autres, Karim Tassi, Lamia Lakhssassi et Manal Dinar.

L’Oriental Fashion Show est un événement Mode créé à Paris afin de promouvoir la Couture Orientale. Hind Joudar, juriste d’affaires et fervente partisane du patrimoine vestimentaire oriental, est la première femme à lancer ce concept de défilés mettant à l’honneur la Culture, la Mode et la Couture Orientale. Elle est la Présidente de l’association « Route de la Soie et d’Al Andalus » qui oeuvre pour le rayonnement et le savoir- faire de la culture orientale. Joudar a présenté l’Oriental Fashion Show et les prochains défilé 2018 : « Sur la route de la Soie ».

Pour ce qui de l’agenda, la fashion week se déroulera à Marrakech, le 21 et 22 septembre prochain. D’autres villes sont au programme, entre autres, Moscou ( 15 juin), Paris (1er juillet) et Londres ( 2 août).

La conférence de l’annonce des prochains défilés s’est effectuée en présence de Mme Nadia Bernoussi de l’Association du Grand Taza pour le développement et l’éducation des enfants.