En juin dernier, le Groupe Sodexo a officiellement annoncé le lancement de sa nouvelle marque, Pluxee, au Maroc à compter du 12 janvier 2024. Pluxee représente la nouvelle identité de l’activité Services Avantages et Récompenses du groupe, positionnée comme un partenaire de premier plan mondial dans les domaines des avantages et de l’engagement des collaborateurs. Cette marque ouvre la voie à un éventail d’opportunités.

Le passage à la marque Pluxee a pour but de mieux répondre à trois objectifs clés. Premièrement, elle cherche à accompagner les entreprises dans leur adaptation aux évolutions du monde du travail et aux aspirations croissantes en matière de bien-être et d’épanouissement personnel. Deuxièmement, elle vise à soutenir une trajectoire de croissance, en générant davantage de valeur pour l’ensemble des parties prenantes. Troisièmement, cette évolution marque une étape préparatoire importante en vue de la future autonomisation de Pluxee et de son introduction en bourse sur Euronext Paris, un projet annoncé par le Groupe Sodexo le 5 avril 2023.

Avec le remplacement de la marque Sodexo avantages et récompenses, l’entité juridique a été renommée Pluxee Maroc. Cette transformation s’accompagne du maintien de sa personnalité morale, de son identifiant unique, de sa structure d’actionnariat et de son équipe.

Le nom « Pluxee » est riche de sens. « Plux » reflète l’orientation positive de la marque et son engagement à toujours offrir davantage. Le « x » symbolise la façon dont Pluxee présente un monde d’opportunités à travers des expériences personnalisées et durables pour ses clients, commerçants, consommateurs et employés, en favorisant leur liberté et épanouissement tant au travail qu’au-delà. Les « ee » représentent l’engagement des employés, un aspect fondamental de leur métier.

Dans cet esprit, Pluxee adopte une personnalité marquée par l’optimisme, l’infatigabilité dans une démarche progressiste et visionnaire, le dévouement par sa fiabilité et son intégrité, et la bienveillance en étant inclusif et responsable envers les communautés et la planète.

LNT

