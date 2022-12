Le chiffre d’affaires (CA) global réalisé par les sociétés cotées à la Bourse de Casablanca s’est établi à 218 milliards de dirhams (MMDH) à fin septembre 2022, en hausse de 14,3% en glissement annuel, selon Attijari Global Research (AGR).

Dans le détail, 11 secteurs cotés représentant 69% de la capitalisation du marché ont affiché des hausses sensibles de leur CA, à savoir Énergie (+62,7%), Mines (+42,6%), Bâtiment et travaux publics (+27,3%), Agroalimentaire (+26%), Grande Distribution (+17,5%), Port (+11,9%), Nouvelles technologies de l’information (+11,3%), Assurances (+7,1%), Immobilier (+5,2%), Banques (+4,0%) et Financement (+3,7%), précise AGR dans son dernier « Research Report Equity », consacré à l’analyse des résultats trimestriels des sociétés cotées.

Le secteur Télécoms, dont le poids dans la capitalisation est de 16%, a affiché une stabilité de son CA (+0,1%), alors que les secteurs Automobile et Ciment, qui représentent plus de 10% dans la capitalisation boursière, ont enregistré une baisse de leurs revenus à fin septembre 2022, soit -11,6% et -1,1% respectivement.

Par ailleurs, AGR souligne qu’après deux trimestres consécutifs de croissance soutenue, soit +14,8% au T1-2022 et +15,9% au T2-2022, les revenus agrégés de la cote affichent une décélération visible au T3-2022. Il s’agit d’une hausse de 11,4% à 72,6 MMDH.

A l’origine, explique la société de recherche, les effets du ralentissement de la demande locale qui commence à se faire sentir sur les carnets de commande des opérateurs.

Au terme du 3ème trimestre, 45 sociétés cotées ont enregistré une progression de leur CA, contre 22 émetteurs dont les revenus ont reculé durant la même période.

Au volet sectoriel, Énergie et Agro-Alimentaire ont réalisé une forte croissance de leur CA, portée par un effet prix positif, soit +4,19 MMDH (+58,2%) et +1,34 MMDH (+22,1%) respectivement. D’après AGR, ces évolutions ne reflèteraient pas la tendance des marges en 2022. Pour sa part, le secteur de la Grande Distribution a enregistré une progression de ses revenus de 648 millions de dirhams (MDH) (+19,3%) grâce au développement continu de son réseau de vente.

À l’opposé, les secteurs Automobile et Ciment pâtissent de la baisse de la demande accusant un repli de leur CA de 195 MDH (-9,4%) et de 190 MDH (-6,5%) respectivement. Le secteur Minier a affiché un recul de 117 MDH (-5%) de son CA en raison d’un double effet négatif prix/volume.

LNT avec MAP

Partagez cet article :