La société marocaine Ineos partenaire Gold de Dell EMC

La société de services numériques Ineos, basée à Casanearshore vient de décrocher le statut de partenaire Gold de la firme technologique américaine Dell EMC. Une reconnaissance de l’expertise marocaine pour mieux accompagner les entreprises à réussir leurs chantiers de transformations digitales, selon un communiqué de la société.

“Cette reconnaissance internationale de notre entreprise Dell EMC Partner Gold couvre six domaines d’expertises à savoir : systèmes serveur, systèmes de stockage, protection des données, réseaux , Cloud et systèmes convergents”, se félicite Reda Bakkali, directeur général de Ineos.

Concrètement, l’accès au statut partenaire Gold de Dell EMC exige de l’entreprise accréditée de disposer de niveaux d’accréditation et de certification d’experts dans la revente, la conception et la mise en oeuvre des solutions et plateformes du fournisseur américain de solutions de stockage.

“Ce partenariat avec Dell EMC intervient suite au déploiement réussi par notre entreprise de plusieurs projets de stockage EMC au Maroc (VMAX, DPS et VPLEX) et le développement d’un vivier de capital humain certifié en mesure d’assurer un service d’assistance conforme aux standards internationaux”, précise, sur un ton confiant, M. Bakkali.

Outre l’offre Dell EMC, le portefeuille solutions de Ineos couvre la cybersécurité, la mobilité et collaboration, le monitoring, les infrastructures LAN, Wan et Wifi ainsi que le déploiement des data centers.

LNT avec CdP