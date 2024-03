Le produit net bancaire (PNB) consolidé du groupe Société Générale Maroc s’est élevé à 5,57 milliards de dirhams (MMDH) en 2023, en hausse de 7,26% par rapport à celui réalisé une année auparavant.

En social, le PNB s’est établi à 4,82 MMDH, en progression de 9,1%, indique la banque dans un communiqué sur ses indicateurs financiers au 31 décembre 2023, expliquant cette croissance des revenus par l’amélioration des performances de l’ensemble des métiers et des filiales.

Par ailleurs, les dépôts ont maintenu leur stabilité, se situant à 87,28 MMDH (+0,21 %) en consolidé et 80,65 MMDH (+0,74 %) en 2023.

Cette évolution a pour origine la diminution des encours des certificats de dépôts compensés par la poursuite de la dynamique de collecte des dépôts clientèles toujours favorable.

Les encours crédits se sont chiffrés, quant à eux, à 80,09 MMDH en social et 94,30 MMDH en consolidé en retrait respectivement de 1,21% et de 1,23% par rapport à la même période en 2022.

En outre, le groupe confirme avoir maintenu son accompagnement à sa clientèle et son engagement au service de l’économie nationale et ce, en dépit d’un contexte marqué par des enjeux économiques liés aux tensions géopolitiques et à l’inflation.

LNT avec MAP

