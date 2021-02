Société Générale Maroc poursuit la dynamique de transformation de son réseau d’agences. La banque inaugure plusieurs agences « Centres D’affaires » dédiés aux entreprises. Ces nouveaux espaces sont pensés pour les segments de clientèle spécifiques, avec des services sur-mesure et des parcours optimisés. « Société Générale Maroc a récemment dévoilé sa nouvelle agence PRO-TPE destinée à mieux accompagner ses clients Professionnels et TPE à travers un centre d’expertises en matière de financement, de leasing, d’assurances, et de services de banque au quotidien. Aujourd’hui, au travers de ses agences « Centres d’Affaires », la banque renforce son approche différenciée et met à la disposition de sa clientèle Entreprises une approche conseil hautement personnalisée. » explique la banque dans un communiqué.

L’inauguration récente des trois agences « Centres d’Affaires » à Casablanca, Tanger et Agadir, s’inscrit dans le cadre d’un plan de développement ambitieux notamment auprès de la clientèle entreprise.

« Société Générale poursuit la spécialisation de son réseau pour satisfaire l’ensemble de sa clientèle. Ces nouvelles Agences « Centres d’Affaires » concilient, proximité et professionnalisme au bénéfice de nos clients PME, en y regroupant des expertises à très forte valeur ajoutée : international, cash management, leasing, cautions… », explique François Marchal, Directeur Général de Société Générale Maroc.

