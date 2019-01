PARTAGER Société Générale Maroc affiche ses grandes ambitions et entame sa transformation

Le 3 janvier 2018, la direction de Société Générale Maroc, avec à sa tête M. Ahmed El Yacoubi, Président du Directoire, a réuni la presse pour présenter les nouvelles ambitions du groupe, qui se concrétisent sous la forme d’un nouveau plan stratégique, associé à une nouvelle organisation et une nouvelle plateforme de marque.

En ce début d’année 2019, Société Générale Maroc (SGMA) présente ses nouvelles ambitions, soutenues par de bonnes performances commerciales et financières réalisées en 2018 ainsi qu’un nouveau plan stratégique volontairement tourné vers l’avenir, au service de ses clients et de l’économie marocaine.

De fortes ambitions de croissance

L’Afrique représente, selon M. El Yacoubi, le premier levier de croissance du Groupe Société Générale, et sa part dans le total bilan du groupe devrait passer de 5% à l’heure actuelle à 10% d’ici une dizaine d’années. Le Maroc devrait se placer comme la pierre angulaire de cette stratégie africaine, vu que le Royaume pèse à hauteur de 30% dans le total bilan du groupe sur le continent.

Cet état de fait, conjugué à des « résultats très honorables » en 2018, a poussé le groupe à se concerter avec l’ensemble de ses cadres pour définir de nouvelles ambitions de croissance. Ainsi, le nouveau plan stratégique « Avenir 2019-2022 » vise à délivrer une croissance soutenue, rentable et durable, avec un taux de croissance des revenus de 7% par an, affirme M. El Yacoubi. Le Président du Directoire a ainsi annoncé la volonté du groupe de faire croître son résultat net de 60%, et ses actifs de 6 MMDH, d’ici 2022. Cela passera par un investissement de 700 MDH sur la période.

Cette stratégie est construite autour de plusieurs piliers :

Renforcer la proximité avec ses clients autour d’un modèle relationel omnicanal. « Il est important pour nous que la relation bancaire continue à être drivée par des banquiers, et non des robots. Il faut donner au client la latitude de choisir son canal de communication », explique M. El Yacoubi ;

Offrir une gamme de produits et services aux meilleurs standards internationaux en s’appuyant sur ses filiales spécialisées et les synergies nouées avec les métiers d’expertise au sein du groupe ;

Investir dans l’innovation, les nouvelles technologies et le digital pour offrir des expériences clients renouvelées et des parcours optimisés ;

Faire évoluer son organisation pour favoriser l’agilité dans les prises de décision et «l’empowerment » des équipes. Sur ce point, SGMA s’emploie à corriger un des points sur lequel les clients ont le plus de demande, à savoir la vitesse de prise de décision, explique la direction ;

Accompagner les transformations positives du royaume, en tant qu’acteur responsable et engagé socialement.

Nouvelle organisation régionale, et nouvelles agences

Selon les membres de son directoire, Société Générale fait évoluer son organisation et l’adapte afin de répondre à un double enjeu :

Etre plus agile, pour mieux servir ses clients et être au plus près de leurs besoins ;

Mieux collaborer pour faire jouer à plein les synergies entre ses métiers et filiales spécialisées et renforcer la cohérence du Groupe.

Concrètement, Société Générale Maroc sera désormais organisée autour de :

Un Directoire, assurant un pilotage collégial de la stratégie de Société Générale Maroc et comprenant 4 membres : le Président du Directoire. Ahmed El Yacoubi et 3 Directeurs Généraux, Mohammed Tahri, François Marchal et Asmae Hajjarni.

11 « Services Unit » intervenant en tant que filières centrales et jouant un rôle normatif, de contrôle et de mutualisation sur l’ensemble des filiales au Maroc ;

10 Business Unit, responsables du périmètre de leur activité de façon transversale, agissant en tant que centres d’expertises dans leurs domaines d’activités ;

5 Délégations Régionales, dont le rôle est renforcé pour davantage de proximité avec les clients et d’agilité de prise de décision.

Le groupe élargit ainsi les périmètres géographiques des Directions Régionales et en leur donnant plus d’autonomie sur le terrain. Les Directions Régionales deviennent, dans leur appellation, des « Délégations Régionales », rattachées directement au Directoire.

Cette nouvelle organisation sera déployée progressivement, tout au long de l’année 2019.

Une nouvelle plateforme de marque

Cette ambition stratégique est soutenue par une nouvelle plateforme de marque, et une nouvelle signature « Antoum al moustakbal » (C’est vous l’avenir), qui se veut exprimer le rôle du groupe de construire l’avenir et sa mission est de donner à tous les moyens d’avoir un impact positif sur l’avenir, explique la direction. Selon M. El Yacoubi : « Au Maroc, comme en Afrique, sur ce continent plein d’énergies qui est le nôtre, où les perspectives sont riches et pleines de promesses, plus que jamais, l’avenir nous appartient. Nous en sommes pleinement acteurs et responsables. C’est là tout le sens de notre nouvelle signature : C’est vous l’avenir ».

Selim Benabdelkhalek