La Société d'Aménagement Zenata signe un partenariat avec l'Agence de Développement Social

La Société d’Aménagement Zenata a signé, ce vendredi 1er Février, une convention de partenariat avec l’Agence de Développement Social (ADS). Ce partenariat permettra d’accompagner 60 associations du territoire de Zenata dans le renforcement de leurs capacités à travers l’organisation des séances de formation et l’accompagnement dans la réalisation des projets sociaux, culturels et sportifs au profit des populations concernées par le programme de réinstallation au sein

de l’Eco-cité Zenata.

Cette convention est co-financée par l’ADS et la SAZ et bénéficie d’une participation financière de l’Union Européenne, l’Agence Française de Développement (AFD) et la Banque Européenne d’Investissement (BEI).

LNT avec CdP