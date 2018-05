PARTAGER La Société d’Aménagement Zenata s’allie au groupe Saudi German Hospital

La Société d’Aménagement Zenata, filiale du Groupe CDG a procédé, le 04 mai 2018, à la signature d’une convention de développement et de gestion du pôle Santé de l’Eco-Cité Zenata avec le groupe Saudi German Hospital.

Créateur de valeur et de richesses, le pôle Santé fonctionnera en synergie avec les trois autres activités de services à forte valeur ajoutée de la ville, à savoir le pôle Education, le pôle commercial et le pôle logistique.

Développé et géré par le groupe SGH sur 10 ha, le pôle Santé Zenata comprendra un hôpital de 300 lits, six blocs de spécialités avec une offre complémentaire intégrant une université médicale, de la formation paramédicale, des résidences pour le personnel médical et pour les étudiants de l’université, une tour médicale pour les cabinets de médecins libéraux ainsi qu’une offre hôtelière (hôtel et appartements-hôtel).

L’hôpital de Zenata offrira une qualité de soins et une gestion hospitalière répondant aux standards internationaux. Il sera accrédité Joint Commission International (JCI).

LNT avec CdP