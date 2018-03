PARTAGER Snarky Puppy et Maalem Hamid El Kasri pour l’ouverture du 21ème Festival Gnaoua

Pour sa 21ème édition, le Festival Gnaoua et Musiques du Monde d’Essaouira revient du 21 au 23 juin avec une programmation intense et qui promet de beaux moments de musique et de partage. L’ouverture du festival sera digne d’une fête de la musique avec les Snarky Puppy, groupe de Jazz Fusion Instrumentale. Ce collectif de grands musiciens de Brooklyn qui font le tour de monde, habitués à faire des featuring avec tout genre de musique, donne deux concerts à Essaouira : ils ouvrent le bal le 21 juin et clôturent les festivités le 23 juin. Connus pour des fusions instrumentales entre Jazz, Funk et Gospel, les Snarky Puppy comptent donner un concert plein de fraîcheur et d’énergie sous l’œil bienveillant de leur leader : le bassiste Michael League et de leur pianiste déjà célèbre, Bill Laurence.

L’ouverture sera sublimée par une fusion avec le magnétique maâlem Hamid El Kasri. Le plus international des maâlems qui réussi admirablement à faire de la tagnaouite une invitation dans un univers musical muli-dimensionnel.

Le Festival qui célèbre la musique, la rencontre entre les rythmes des Gnaoua et les musiques du Monde depuis plus de 20 ans a vu défiler les plus grands artistes de la scène internationale. Un festival qui met en avant ces rencontres fusionnelles entre les maîtres Gnaoua et les Jazzmen offre toujours d’intenses moments d’improvisation musicale.

Cette année encore, le Festival Gnaoua et Musiques du Monde ne déroge pas à la règle : une programmation puissante vous sera dévoilée dans les jours à venir !

Snarky Puppy

Snarky Puppy est un collectif composé de plus de 25 musiciens en rotation, récompensé aux Grammy Awards à trois reprises! Ses membres ont joué avec beaucoup de grands noms de la musique comme Erykah Badu, Snoop Dogg, Kendrick Lamar, ou D’Angelo, des producteurs comme Kirk Franklin, David Crosby et Salif Keïta ou ont signés avec le label GroundUP Music en tant qu’artistes solo. Leur musique est une convergence entre la musique « white » et « black » américaine avec des accents et des influences du monde entier. Les membres du groupe ont des origines du Japon, d’Argentine, du Canada, de la Grand Bretagne et de Puerto Rico. Mais plus que les différentes origines des musiciens, Snarky Puppy c’est le bonheur de jouer ensemble et cette inventivité perpétuelle qui les caractérise. Le groupe a été créé en 2004 par le compositeur et bassiste Michael League, et réunissait au départ une joyeuse bande d’amis de l’université de North Texas, du Programme Etudes de Jazz.

Maâlem Hamid El Kasri

Hamid El Kasri est né à Ksar El Kébir en 1961, dans le nord du Maroc. Il est formé dès l’âge de 7 ans par les maâlems Alouane et Abdelouahed Stitou, mais sa passion lui vient du mari de sa grand-mère, ancien esclave soudanais. Son talent lui permet de concilier les rythmes Gnaoua du Nord et du Sud du Maroc. Il doit sa réputation à sa voix, profonde et intense. Cette même voix fait de lui l’un des maâlems les plus appréciés et les plus sollicités. Grand habitué du Festival Gnaoua et Musiques du Monde, il créa l’événement en 2004 avec feu Joe Zawinul, l’illustre pianiste autrichien, en présentant une des fusions les plus marquantes du Festival. Lors de l’édition 2010, Hamid El Kasri a présenté « Yobadi », un album de fusions, fruit d’une collaboration étroite avec Karim Ziad. Et en 2011 à Essaouira, il a enchanté le public du Borj lors de son concert exceptionnel avec Hamayun Kahn et Shahin Shahida. En mars 2017, il participe au Gnaoua Festival Tour, la tournée des 20 ans de Gnaoua à Washington et à New York.

LNT avec CdP