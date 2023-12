Trois mois après le séisme tragique qui a frappé la région d’Al Haouz, Smurfit Kappa poursuit son engagement citoyen aux côtés des populations sinistrées. L’entreprise a acheminé des produits essentiels d’une valeur de 100 000 euros pour soutenir les victimes du Douar Aghbar dans la commune d’Asni. Cette initiative a été menée par les collaboratrices et collaborateurs de Smurfit Kappa, en collaboration avec l’Association Bodour Al Amal pour la Femme et l´Enfant. Le don comprenait des tentes, des sacs de couchage, des couvertures, des vêtements thermiques et des produits alimentaires, y compris des réservoirs d’eau et des soupes en conserve, bénéficiant à plus de 75 familles.

L’entreprise a également fourni 2 générateurs électriques. Le premier, installé dans le Douar Tikhfisst de la commune Oukaimeden, permet d’alimenter 124 familles en électricité et en eau. Le second, placé dans la commune d’Asni, dessert 172 familles des Douar Assdakhs et Tamgicht. Ces actions s’inscrivent dans le cadre d’un soutien plus large, incluant un don financier de 200.000 euros de la Fondation Smurfit Kappa au Croissant Rouge Marocain et un appui aux familles des employés affectées par le séisme.

Ignacio Sevillano, PDG de Smurfit Kappa Espagne, Portugal et Maroc et Conseiller à la Fondation Smurfit Kappa, souligne l’engagement de l’entreprise depuis le séisme en septembre 2023, mettant en avant la collaboration avec le gouvernement marocain et la société civile pour atténuer la souffrance des sinistrés. Mounir Naciri, PDG de Smurfit Kappa Maroc, évoque l’importance de contribuer à l’élan de solidarité et exprime la fierté de l’entreprise à cultiver des valeurs telles que la solidarité, le don de soi, le partage et l’empathie.

LNT

Partagez cet article :