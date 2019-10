PARTAGER Smeia va doter Jama Auto d’un nouveau flagship dédié à Mazda

Jama Auto, filiale du Groupe Smeia, ouvrira un nouveau showroom dédié à la marque Mazda sur le site du siège social de Smeia au croisement du boulevard Moulay Slimane avec le boulevard Tamiri Mohamed El Bakkai sur la route côtière de Mohammedia à Casablanca. ‘‘Implanté à proximité du siège social de la Smeia sur la route côtière de Mohammedia, ce nouvel écrin dédié à la commercialisation des véhicules neufs de la marque Mazda répond parfaitement aux standards internationaux de la marque nippone : un concept architectural innovant, des espaces chaleureux et raffinées et un service de qualité premium’’, dit-on auprès de Smeia. Et d’ajouter que sous le signe de la convivialité, les visiteurs pourront découvrir un bel édifice conçu sur une surface de 900m², dont 500 m2 est dédiée à l’exposition des véhicules neufs, et les 400 m2 restants à la réception des clients du Service Après-Vente. ‘‘Sur place, une équipe de Conseillers Commerciaux et de Conseillers de Service formés aux standards internationaux de la marque Mazda, se tient à la disposition des clients professionnels et particuliers afin de les orienter et garantir une qualité de service répondant parfaitement à leurs besoins’’. Ainsi, le nouveau site sera un lieu de découverte du design et de la performance des modèles phares de la marque, dont notamment la Mazda 3, le CX3, la Mazda 6 et le nouveau CX5.

De plus et afin de combler l’engouement sans cesse croissant pour les SUV sur le marché local, d’autres modèles tels que le nouveau CX-5, le CX30, et le CX8 rejoindront la famille Mazda prochainement, et viendront ainsi compléter une gamme déjà riche et diversifiée. Un essai des modèles de la gamme à travers un parc de véhicules de démonstration dédié sur place est au menu. De quoi permettre de vivre l’expérience de conduite de tel ou tel modèle. Jama Auto, filiale du Groupe Smeia, souligne en somme que le développement de la marque Mazda au Maroc repose sur trois piliers : le lancement de nouveaux produits, l’extension de son réseau de distribution et la formation continue de ses ressources humaines aux standards de la marque en vue d’être à jour.

H.Z