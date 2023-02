Sur les routes ailleurs depuis quelques mois déjà, la nouvelle Range Rover Sport arrive au Maroc. La voiture arrive surtout avec une panoplie de technologies super sophistiquées, la sophistication d’un design progressif et une connectivité accrue et des performances routières affirmées et instinctives avec le raffinement propre à Range Rover. De l’avis de beaucoup, cette troisième génération illustre l’incarnation du luxe sportif. Au Maroc, son prix varie entre 1.2 MDH et 2 MDH.

L’extérieur sophistiqué est indéniablement caractéristique du Range Rover Sport avec des lignes tendues, une allure dynamique et un profil immédiatement reconnaissable, parfaitement soulignés par des détails furtifs et des proportions musclées.

Le design du nouveau Range Rover Sport s’étend à son tout nouvel intérieur, avec la position de conduite emblématique du Range Rover, les technologies les plus innovantes et les matériaux les plus nobles, qui s’associent pour un équilibre convaincant entre élégance stylistique et désir-viscéral. L’habitacle de type cockpit offre une excellente visibilité tout en enveloppant le conducteur dans une console centrale haute et inclinée ainsi que des technologies intuitives.

Tous les modèles du nouveau Range Rover Sport sont équipés d’une transmission automatique ZF à huit rapports et de la transmission intégrale intelligente, qui anticipe intuitivement les endroits où la traction est requise, en s’engageant efficacement pour fournir la progression la plus efficace en toutes conditions, tout en optimisant l’efficacité.

Une gamme complète de groupes motopropulseurs électrifiés offre les performances attendues d’un Range Rover Sport. La gamme comprend deux motorisations hybrides rechargeables à autonomie étendue, des moteurs Ingenium six cylindres essence et diesel utilisant la technologie à hybridation légère et un tout nouveau V8 Twin Turbo. En 2024, la nouvelle gamme Range Rover Sport accueillera un modèle 100% électrique.

Le nouveau P510e hybride rechargeable est conçu pour répondre aux exigences des conducteurs à la recherche d’une gamme de véhicules électriques avec conduite hautes performances, efficacité remarquable et autonomie électrique supérieure à 100km. Il associe le moteur Ingenium six cylindres à essence de 3,0 litres de Land Rover à un puissant moteur électrique de 105kW et à une batterie de 38,2kWh, pour une puissance totale de 510ch.

Il est capable de 0-100km/h en seulement 5,4 secondes, une autonomie électrique allant jusqu’à 113km (70 miles) et une autonomie attendue de 88m (54 miles) – suffisamment pour que la plupart des conducteurs puissent effectuer jusqu’à 75% des trajets à l’énergie électrique– et des émissions de CO 2 de seulement 18 g/km.1 Pour les trajets plus longs, le groupe motopropulseur hybride rechargeable offre une autonomie combinée de 740 km (460 miles) d’essence et d’électricité.

La version P440e hybride rechargeable est également disponible. Son groupe motopropulseur développe une puissance totale de 440 ch et offre, en mode tout électrique, la même autonomie les mêmes faibles émissions de CO 2 . Il procure également une accélération et un raffinement hors pair, passant de 0 à 100km/h en seulement 5,8 secondes. (0-60mph en 5,5 secondes).

Le nouveau vaisseau amiral, le V8 Twin Turbo, développe 530ch pour le Range Rover Sport le plus exaltant : une accélération de 0 à 100km/h en seulement 4,5 secondes (0-60mph en 4,3 secondes) avec le Dynamic Launch Control dotant la gamme d’un niveau supplémentaire de sensation viscérale.

Le choix complet de groupes motopropulseurs comprend de puissants moteurs Ingenium à six cylindres en ligne hybrides légers P360 et P400 et des moteurs diesel hybrides légers à six cylindres D250, D300 et D350.

Pour Bruce Robertson, DG de Jaguar Land Rover MENA, il s’agit d’un « nouveau chapitre qui s’ouvre pour la série Range Rover Sport, renforçant les références du Range Rover dans l’important segment des SUV de luxe. Ce lancement représente également un rôle fondamental pour soutenir notre mission, en tant que Jaguar Land Rover, alors que nous nous lançons dans un programme d’électrification de grande envergure. Ainsi, le nouveau Range Rover Sport offre un hybride électrique avec une efficacité optimisée et une conduite tout électrique à autonomie étendu ».

A noter qu’au niveau du constructeur, la propulsion purement électrique sera introduite en 2024. La décision est prise.

H.Z

