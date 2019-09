PARTAGER Smartphones : Les S15 et S15 Pro de itel, les moins chers du marché

La marque de smartphones itel, spécialiste en appareils de haute qualité à des tarifs compétitifs, annonce la sortie de sa dernière série de selfie-phones S15 et S15 Pro.

Affichés respectivement aux tarifs de 749 Dhs et 899 Dhs, ces nouvelles moutures d’itel dotées du « waterdrop display » et d’une caméra selfie 16 MP, cassent les codes tarifaires en vigueur sur le marché marocain des smartphones. itel S15 et S15 Pro sont désormais disponibles au Maroc chez les revendeurs agréés.

Les S15 et S15 Pro arborent un design waterdrop, cette technique qui permet de réduire l’emplacement de la camera frontale au minimum –lui donnant ainsi cette forme de goutte d’eau- afin de maximiser la taille d’affichage de l’écran en verre 2.5D incurvé aux bords. Ce design permet à l’utilisateur d’apprécier une vision totale de ses vidéos et de ses jeux.

Le S15 Pro est équipé d’une caméra triple intelligente alors que le S15 arbore une double caméra. La caméra principale de 8MP capture des clichés pendant que les caméras d’assistance se chargent de fournir les effets bokeh et de détecter le mode photo adéquat.

S’agissant de la caméra frontale, les deux appareils sont dotés de 16MP et sont accompagnées de différentes fonctions pour assurer une belle qualité de selfie en conditions de faible luminosité et capturer les détails des visages.

S15 Pro est un smartphone 4G LTE de 2GB RAM + 32 GB ROM octa-ore, alors que S15 est un smartphone 3G de 1GB de RAM + 16 GB de ROM qual-core, pour plus de vitesse, de fluidité et d’espace de stockage. Les deux sont dotés d’une batterie longue durée de 3000mAh.

Dans le but de sécuriser la vie privée de l’utilisateur, le S15 et le S15 Pro ont été améliorés et sont équipés du déverrouillage par reconnaissance faciale (même à faible luminosité), 8 fonctions de déverrouillage par empreinte digitale et un mode LiveNess qui permet d’éviter l’utilisation de votre photo pour déverrouiller le smartphone. Créée en 2007, itel est une marque de smartphones entrée de gamme de qualité à la portée de tous. Cette démocratisation passe par une offre de technologie et de connectivité destinée à des utilisateurs n’y ayant pas eu accès auparavant, leur permettant de se rapprocher et de bénéficier de leurs connections sociales. Après plus de 10 ans de développement, itel a élargi sa présence dans près de 40 marchés émergents dans le monde. itel possède un portefeuille produits de smartphones, tablettes et téléphones fonctionnels. En 2017, l’entreprise a franchi un palier en écoulant plus de 77 millions d’appareils dans le monde.

LNT