La zone industrielle de Sidi Ghanem à Marrakech a accueilli, ce samedi 15 février, un événement économique d’envergure marquant le lancement de plusieurs nouveaux projets industriels menés par l’entreprise “Jit mat”. Plus de 400 personnalités étaient présentes, notamment des responsables, des experts en développement, des professionnels du bâtiment et de l’architecture, ainsi que des représentants des secteurs public et privé.

Pour les organisateurs, cet événement s’inscrit dans la dynamique économique que connaît le Maroc, où le secteur du bâtiment et de l’équipement joue un rôle clé dans les préparatifs nationaux en vue des grands événements internationaux, en particulier la Coupe d’Afrique des Nations 2025 : « Le développement des infrastructures et le soutien aux industries liées à ce domaine sont ainsi devenus une priorité stratégique », dit-on auprès des initiateurs de ce projet.

Driss Aarab, directeur exécutif du groupe “Jit mat”, a souligné à cet effet que ces nouveaux projets sont le fruit de plusieurs années de travail, en réponse à l’appel du Roi Mohammed VI visant à encourager les investissements des Marocains du monde dans leur pays d’origine.

Et de préciser dans le même sens que le choix du secteur de la rénovation et du bâtiment s’inscrit dans une vision stratégique qui vise à moderniser les industries traditionnelles marocaines tout en préservant leur authenticité : « Nous avons également consacré un espace dédié à la formation, où nous proposons des programmes en menuiserie, ferronnerie et plâtrerie, permettant aux artisans d’acquérir les dernières techniques du secteur et de valoriser l’artisanat marocain. »

Driss Aarab a également mis en avant les opportunités d’investissement offertes par le Maroc, en particulier à Marrakech, pôle touristique international, invitant ainsi les Marocains du monde à contribuer à cette dynamique économique et affirmé que Jetmat était prête à les accompagner dans leurs projets d’investissement.

De son côté, Ikram El Qaïri, responsable du département Intelligence Artificielle au sein du groupe, a mis en avant l’impact croissant de l’intelligence artificielle dans la transformation du secteur du bâtiment. Elle a souligné que ‘‘Jet mat’’ développe des solutions innovantes permettant aux professionnels d’optimiser leur production, d’améliorer l’organisation du travail et de mettre en place des outils intelligents facilitant leur activité : “ Nous sommes convaincus que l’intelligence artificielle jouera un rôle majeur dans l’avenir du secteur, notamment face aux besoins croissants en innovation et en durabilité…Les projets sur lesquels nous travaillons aujourd’hui posent les bases de technologies qui rendront le travail plus simple et plus efficace dans les années à venir.”

Sur un autre registre, cet événement tenu à Marrakech a également été marqué par la présentation des dernières technologies appliquées au secteur du bâtiment et de l’équipement, mettant en avant des solutions innovantes et des équipements de pointe répondant aux normes internationales de qualité et de durabilité environnementale. Ces avancées s’inscrivent dans une démarche de promotion de la construction écologique et des solutions respectueuses de l’environnement. A cet effet, une table ronde réunissant des experts du secteur a été organisée afin de discuter des impacts économiques et industriels de ces nouveaux projets, ainsi que des opportunités d’investissement dans ce domaine stratégique.

En somme et pour les participants et les différents intervenants, cet événement représente une étape clé dans le renforcement du développement industriel de Marrakech, contribuant à insuffler une nouvelle dynamique économique et à créer des opportunités d’emploi et d’investissement dans la région devenue de plus en plus un pôle économique et industriel émergent, en phase avec les grandes transformations que ne cesse de connaître le Maroc sur divers plans.

H.Z

