Smart City Expo, Shanghai mise à l’honneur

La 3ème édition de Smart City Expo Casablanca s’est ouverte mercredi 18 avril, pour 3 jours de réflexions et d’échange autour de sujets liés au développement des « villes intelligentes ».

Sous le thème « Villes à vivre et innovation citoyenne », cette nouvelle édition met la ville de Shanghai à l’honneur, et réunit une centaine d’intervenants pour apporter des solutions à l’urbanisation des villes via des services innovants.

S’exprimant lors de la cérémonie inaugurale, le président du Conseil de la Ville de Casablanca, Abdelaziz Omari, a déclaré que Casablanca tend, à travers ces programmes, à être une ville intelligente et aussi durable, rappelant que la capital économique du Royaume est la première ville au Maroc à adopter un schéma directeur de transformation numérique.

Pour sa part, Aziz Rabbah, ministre de l’énergie, des mines et du développement durable, a déclaré que la communication avec le citoyen est nécessaire, et que dans cette optique il est primordial de numériser l’administration au plus vite et créer des applications pour faciliter la vie au citoyen.

Il a également invité la Direction Générale des Collectivités Locales à s’intéresser aux projets numériques qui pourraient être un gain de temps, d’argent et d’énergie.

« Je pense qu’aujourd’hui l’usage des technologies pourrait nous faciliter la tâche. Casablanca connaît des travaux au niveau de plusieurs axes. Cela aurait été une bonne chose, et un gain de temps pour le citoyen, de créer une application qui informerait les usagers de la route sur le chemin à emprunter pour aller à un endroit X », a-t-il fait remarquer.

De son côté, le Wali, directeur général des collectivités territoriales au sein du ministère de l’Intérieur, Khalid Safir, a déclaré que le concept de smart city est une chance pour les territoires et leurs habitants :« Les smart cities peuvent améliorer les services publiques, les rendant plus personnalisés et plus efficients. C’est aussi une opportunité pour les entreprises et notamment les PME et startups… Il y a un double enjeu à aider les collectivités local à développer leur propre projet de smart city, un enjeu aussi bien pour leurs habitants que pour leur entreprise », a-t-il affirmé.

Pour sa part, la vice-présidente du Comité de Shanghai, Fang Huip ing (CCPPC – Chine) a estimé que cette ville, capitale économique de la Chine, a fait face durant des années à des défis d’ordre environnementaux dans un conteste de pression démographique très important.

« Grâce à des politiques innovantes et des technologies avancées, Shanghai a su prendre depuis une vingtaine d’année des initiatives pour développer un urbanisme adapté, pour créer des espaces de vie bien pensés », a-t-il indiqué.

Cette édition 3ème édition de Smart City Expo accueillera près de 85 intervenants autour de keynotes, de sessions plénières et parallèles.

Fidèle à ce rendez- vous annuel, Maroc Numeric Cluster a labellisé une dizaine de startups portant des projets innovants dans les domaines du territoire et des villes intelligentes, du transport, de la santé et de l’éducation, lors d’une conférence tenue, en marge de cet événement, sur la « Valorisation des Données ».

Asmaa Loudni