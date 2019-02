PARTAGER Smart City Expo Casablanca, une 4ème édition sous le signe de l’intelligence artificielle

Après 3 éditions réussies réunissant plus de 250 intervenants et 20.000 participants, Smart City Expo Casablanca revient pour une nouvelle édition qui se tiendra les 17 et 18 Avril 2019 au Hyatt Regency, sous le thème de « L’intelligence artificielle au service des citoyens».

Véritable hub africain de la ville intelligente et inclusive, Smart City Expo Casablanca a pu, au fil des années, s’imposer comme un rendez-vous incontournable sur l’agenda des manifestations des Smart City dans le

monde.

En dédiant cette quatrième édition à la thématique de « L’intelligence artificielle au service des citoyens », l’événement aborde l’objectif ultime et commun à toutes les villes intelligentes : mettre l’innovation, sous toutes ses formes, au service du citoyen pour élaborer aujourd’hui, la ville de demain. Et si l’intelligence artificielle (IA) s’annonce comme l’un des éléments clés du futur développement urbain, quelles seront ses réelles applications sur le terrain ?

Car au-delà du fait que tous les secteurs appréhendés par les politiques publiques peuvent entrer dans les domaines d’application de l’intelligence artificielle, la démarche, en elle-même, a d’abord besoin d’intelligence collective.

L’intelligence artificielle, basée essentiellement sur la collecte et l’analyse de données, pose plusieurs questions d’ordre éthique, réglementaire, politique ou sociétale. A quoi ressemblera la ville pilotée par les données ? Quelles opportunités et quels risques ?

Experts et spécialistes intervenants lors de cette quatrième édition de Smart City Expo Casablanca aborderont, à l’occasion des débats, conférences et tables rondes prévus, d’autres sujets d’actualité comme l’IA et la co-construction d’une ville Smart, l’accélération de la transformation digitale à travers les outils économiques et juridiques, la résilience urbaine ainsi que la durabilité territoriale, renforcées par l’IA.

Quatre ans après son lancement, Smart City Expo Casablanca s’impose aujourd’hui comme une véritable plateforme d’échange et de débat : représentants de villes, institutions, centres de recherche, universités, leaders d’opinion, experts et principaux décideurs de grandes entreprises seront présent pour présenter solutions et projets novateurs et débattre les enjeux de la ville de demain.

La société civile sera également partie prenante de l’événement. Avec un concept qui lui est propre, en complément du congrès et du salon, Smart City Africa Casablanca donnera lieu, à travers Smart City Connect, à un Créathon, doublé d’un Hackathon, pour inviter les acteurs numériques à inventer de nouvelles solutions répondant aux enjeux de la ville inclusive et durable.

LNT avec CdP