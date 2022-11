Le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations aux membres du club des FAR de football féminin suite à sa consécration en Ligue des Champions féminine de la Confédération africaine de football (CAF).

Dans ce message, le Souverain exprime ses chaleureuses félicitations à l’ensemble des composantes du club des FAR de football féminin pour avoir remporté la 2è édition de la Ligue des Champions féminine de la CAF 2022, organisée par le Maroc.

SM le Roi a hautement salué la belle prestation des membres du club des FAR tout au long de cette compétition, qui témoigne de leur débordante énergie, de leur esprit compétitif élevé et de leur ferme détermination à représenter leur pays de la meilleure des façons, exprimant sa fierté pour les grands exploits réalisés par le football féminin marocain aux niveaux national, continental et international, et sa contribution à la promotion du sport marocain dans ses différentes disciplines pour atteindre les plus hauts sommets.

Réitérant ses vives félicitations à tous ceux et celles qui ont contribué à ce nouvel exploit africain, joueuses, staffs technique et administratif et supporters, SM le Roi souhaite davantage de succès et de titres au club des FAR de football féminin, tout en l’assurant de sa haute sollicitude et bienveillance.

LNT avec MAP

Partagez cet article :