Skhirat : Migration et développement au centre d'un séminaire

« La migration au service du développement: feuille de route pour atteindre les objectifs du développement durable » est le thème d’un séminaire international qui sera organisé les 18 et 19 avril à Skhirat par le ministère chargé des Marocains résidant à l’étranger et des Affaires de la Migration.

Le séminaire, qui s’inscrit dans le cadre de la co-présidence maroco-allemande du Forum mondial sur la migration et le développement pour les années 2017 et 2018, connaîtra la participation de 200 représentants de plus de 50 pays des cinq continents, ainsi que des délégués d’organisations internationales gouvernementales et non gouvernementales et des chercheurs, indique le ministère dans un communiqué.

Le séminaire s’inscrit également dans le cadre des activités inscrites à l’ordre du jour du forum mondial, qui clôturera ses travaux par l’organisation du 05 au 07 décembre à Marrakech de sa 11è édition.

Les participants évoqueront dans le cadre des séances plénières et des ateliers de travail thématiques six domaines se rapportant à la mise en ouvre du plan de développement durable 2030, à travers des sujets portant sur l’accès aux services de base, le climat et les ressources naturelles, l’emploi et les compétences, les villes et l’urbanisme, le rôle de la femme, la citoyenneté et l’identité, indique la même source.

Ces débats seront l’occasion de partager les meilleures pratiques, les expériences réussies et d’engager des discussions entre les représentants gouvernementaux, les organisations internationales, la société civile et les experts, sur les défis, les opportunités et les moyens d’atteindre les objectifs de développement durable, en particulier ceux relatifs à la migration, selon la même source.

LNT avec MAP