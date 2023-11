Les équipes de l’organisation viennent d’inaugurer le weekend dernier, une nouvelle école au village de Titale afin de garantir une éducation de qualité pour les générations montantes : « Grâce à l’implication de nos collaborateurs locaux, notre organisation déploie depuis plusieurs années des programmes axés sur l’éducation et l’inclusion des jeunes et des femmes par le sport dans la province de Taroudant. Il était tout à fait naturel pour nous d’agir dans cette province touchée par le séisme du 8 septembre 2023. Nous avons lancé depuis le 16 septembre une série d’actions durables auprès des familles et des générations montantes », a déclaré Amine Zariat, Président de l’ONG Tibu Africa.

Et de poursuivre que la réhabilitation de ces écoles a été l’un des projets phares de cette action solidaire car, l’accès à l’éducation est essentiel pour les enfants même en période de crise : « Tibu Africa et ses partenaires ont travaillé main dans la main avec les habitants qui ont pu transformer leur douleur en action positive pour remettre l’établissement en état. Les salles de classe ont été rénovées, du mobilier a été installé et des fournitures scolaires ont été distribuées afin de permettre aux enfants de retrouver un environnement propice à leur éducation et de poursuivre leur apprentissage dans un environnement sûr et sécurisé ».

Auprès de Tibu Africa, on indique également que parallèlement à l’action suscitée, la projection du classico sur un écran géant installé spécialement pour l’occasion a permis de partager avec les familles leur passion pour le sport et de créer un moment de divertissement et de rassemblement : « Les sourires et les rires des enfants et des adultes présents témoignent de l’importance de ces instants de partage dans des moments difficiles, ce qui nous a poussé à mettre en place des programmes sportifs et éducatifs pour aider les enfants à surmonter le stress post-sismique et à renforcer leur capacité de résilience ».

Dans le Doaur de Titale, le partage du déjeuner communautaire avec les familles touchées par le séisme a permis de renforcer les liens et de donner l’opportunité aux familles de s’exprimer sur leurs besoins et leurs espoirs pour l’avenir. Des professionnels de la santé mentale offriront à cet effet un soutien psychologique aux personnes touchées pour les aider à faire face aux traumatismes émotionnels. L’ONG Tibu Africa a déjà élaboré un kit pédagogique d’accompagnement psychologique en français et arabe qui sera mis à leur disposition tout au long du processus.

Tibu Africa est déterminée via son pôle « Tibu Cares » à accompagner les communautés en situation de vulnérabilité sur le chemin de la reconstruction et s’engage à développer des initiatives visant à autonomiser les jeunes, les familles et les territoires touchés.

H.Z

