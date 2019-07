PARTAGER Six clubs marocains engagés en compétitions africaines et arabes la saison prochaine

Six clubs représenteront le Maroc la saison prochaine dans les différentes compétitions africaines (Ligue des champions, Coupe de la CAF) et arabes (Coupe Mohammed VI), à savoir le Wydad (WAC) et le Raja (RCA) de Casablanca, le Hassania d’Agadir (HUSA), la Renaissance de Berkane (RSB), l’Olympic de Safi (OCS) et l’Ittihad de Tanger (IRT), annonce la Fédération royale marocaine de football (FRMF).

Pour les compétitions africaines, le WAC, champion du Maroc, et le RCA, vice-champion, seront engagés dans la Ligue des champions, alors que le HUSA, classé 3è, et la RSB, vainqueur de la Coupe du Trône, participeront à la Coupe de la CAF.

Concernant les compétitions arabes, quatre clubs disputeront la Coupe Mohammed VI des clubs champions, à savoir le WAC et le RCA, en plus de l’OCS (4è du Championnat national) et l’IRT (5è), selon la même source.

LNT avec Map