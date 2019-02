PARTAGER SIUM: Un salon pour la visibilité du secteur à Marrakech

Pas facile d’y voir clair quand on veut acheter ou louer un bien. La multiplicité des programmes, la complexité apparente des démarches et le manque d’information quant aux formalités à remplir sont autant de freins qui peuvent décourager de futurs acquéreurs ou locataires. C’est précisément pour simplifier la vie des particuliers, et les mettre en relation avec tous les professionnels du secteur, que le Salon de l’Immobilier et de l’Urbanisme de Marrakech (SIUM) organise la seconde édition de son rendez-vous de référence, dit-on auprès des organisateurs.

Tenu du 24 au 27 janvier derniers, le SIUM a réuni l’ensemble des acteurs de la chaîne de valeur de l’immobilier – promoteurs, agences, banques, notaires, etc. – afin de guider les personnes qui souhaitent découvrir des projets, rencontrer des experts ou encore établir un plan de financement. ‘‘Carrefour des acteurs de l’immobilier et de l’urbanisme, le SIUM propose sur un espace de 5 000 m² un large choix d’offres et de conseils en un seul et même lieu, avec la présence de promoteurs reconnus et de projets de référence dans tous les standings et pour tous les segments et publics’’, expliquent les organisateurs, pour qui le SIUM entend faire de la proximité une valeur forte de sa mission. Cette seconde édition a vu l’organisation d’ateliers pratiques avec des experts afin de fournir toutes les clés pour comprendre et réussir son projet immobilier dans les meilleures conditions. Des speed meetings ont été également proposés avec des spécialistes (banquiers, notaires, impôts…) en vue de permettre aux visiteurs de recueillir un maximum de renseignements.

Enfin, le SIUM a été dédié cette année au développement durable, dans le but de valoriser à ce titre les projets et acteurs qui œuvrent en matière de préservation de l’environnement, avec à la clé la participation de jeunes entrepreneurs. Une conviction toujours peu présente, pour ne pas dire inexistante, chez la majorité des promoteurs et professionnels du secteur.

HZ