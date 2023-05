En application des Hautes Instructions Royales pour la mise en place d’un pont aérien afin d’assurer le rapatriement des citoyens marocains du Soudan suite à la détérioration de la situation sécuritaire dans ce pays frère, un avion de la RAM a atterri ce mardi à l’aéroport International Mohammed V de Casablanca avec à son bord 125 personnes.

Un communiqué du ministère des Affaires Étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger indique que ce vol est le quatrième du genre à assurer le rapatriement de citoyens marocains résidant au soudan, ou dont la présence dans ce pays frère a coïncidé avec la conjoncture interne difficile qu’il traverse.

En plus des citoyens marocains, on compte parmi les rapatriés des ressortissants de pays africains frères, dont le Sénégal, le Gabon, la République Démocratique du Congo, le Mali et le Burkina Faso, et ce en consécration des valeurs de solidarité agissante qui a toujours marqué la politique africaine de SM le Roi précise le ministère.

Avec l’arrivée de ce quatrième avion, le pont aérien déployé en application des Hautes Instructions de SM le Roi, que Dieu le Glorifie, en coordination avec la Royal Air Maroc, a atteint sa phase finale. Le nombre total des rapatriés a ainsi atteint 572 personnes, conclut la même source.

LNT avec Map

Partagez cet article :