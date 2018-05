PARTAGER Simulation de crise à l’aéroport Rabat-Salé

Un exercice de gestion de crise en matière de sûreté et de sécurité aéroportuaires, dénommé « RBT 01 », a été organisé, jeudi 3 mai, à l’aéroport Rabat-Salé, pour évaluer le degré de la gestion des intervenants partenaires d’une situation de crise.

Tenu conformément aux exigences du décret 2-12-754 relatif au plan d’urgence et au Programme National de Sûreté de l’Aviation Civile, sous la supervision de la Direction de l’Aéronautique Civile (DAC), en coordination avec l’ensemble des partenaires intervenants lors d’une situation de crise, le « RBT 01 » est un exercice de type général qui permettra, à travers la mise en œuvre d’un scénario basé sur une série d’événements chronologiques, de tester les capacités des intervenants en cas de crise, et d’évaluer le système de sûreté et de sécurité de l’aviation civile mis en place au niveau de cette plateforme aéroportuaire en vue de son amélioration.

« RBT 01 » est un exercice de l’aviation civile qui s’appuie essentiellement sur la réalisation d’une simulation de certaines actions portant atteinte à la sûreté et à la sécurité de l’aviation civile à l’aéroport Rabat-Salé, a indiqué, dans une déclaration à la presse, le directeur délégué de l’aéroport Rabat-Salé, Abdelaziz Kinan.

Cet exercice cherche a évaluer notamment la mise en place d’une équipe de gestion de crises, l’efficience de la chaîne de commandement des différents intervenants, le fonctionnement et l’équipement du Centre directeur des opérations d’urgence (CDOU), le plan de gestion de crise et le plan d’urgence de l’Aéroport, la coordination avec les services d’appui externe, la prise en charge de victimes, la cohérence entre les procédures et règles de gestion de crise des différents services et partenaires concernées, ainsi que l’interaction avec les médias et voyageurs, a-t-il expliqué.

Le personnel de planification de l’exercice relevant de l’Office national des aéroports (ONDA) conçoit le scénario de l’exercice et rédige la documentation nécessaire à son exécution, a poursuivi le directeur délégué de l’aéroport, notant que ce scénario de l’exercice est totalement méconnu de la part des différents partenaires de l’aéroport.

Le calendrier principal des événements, les narrations spécifiques et les messages nécessaires au déclenchement de certaines actions prévues dans le scénario de l’exercice sont exclusivement connus des participants en fonction de leur rôle, a-t-il conclu.

Cet exercice, qui s’est déroulé sans impact sur la continuité de l’activité de l’aéroport, fait suite à de nombreux exercices organisés dans d’autres aéroports du Royaume, « TINGIS 02 » à l’aéroport Tanger Ibn Battouta en 2016 et « AGA 02 » à l’aéroport Agadir Al Massira en 2014.

LNT avec Map