Silver Food se met au solaire

Silver Food, leader du marché marocain dans le secteur de la conserverie de poissons et propriétaire des marques Mario, Atlanta, Silver et Lina, se met aux énergies renouvelables.

En effet, le groupe a investi dans une importante installation photovoltaïque forte de 4010 panneaux qui seront installés sur la toiture de l’usine, une partie des jardins et un terrain adjacent.

Le parc solaire générera une puissance globale de 1061 kWp, devant couvrir à court terme 40% des besoins en énergie de l’usine Silver Food.

EnergyVision, partenaire de Silver Food, est un fournisseur international de solutions de production d’électricité de source renouvelable. Il a été sélectionné par Silver Food pour son aptitude à fournir un financement des installations sur 6 ans, assorti d’une garantie sur le rendement du système, explique-t-on auprès du management.

Silver Food, qui justifie d’un chiffre d’affaires dépassant les 464 millions de DH dont 40% sont réalisés sur le marché local, avance que la présente installation n’est que la première sur une large liste d’engagements environnementaux et sociaux qu’elle envisage d’entreprendre en faveur de sa localité et ses habitants et, dans un sens plus large, du développement durable.

L’industrie est habituellement énergivore, et le coût de l’électricité adopte une courbe sans arrêt haussière depuis 10 ans. C’est pourquoi des solutions complémentaires d’approvisionnement en énergies vertes vont permettre à Silver Food de faire évoluer son modèle de consommation d’énergie, de mieux préserver son environnement immédiat et de réduire l’impact de sa facture énergétique, selon le management.

LNT