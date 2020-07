PARTAGER Signify et l’université de Boston valident l’efficacité de l’éclairage UV-C et sa capacité de désactivation de la COVID-19

Les résultats des tests montrent que le virus ne pouvait plus être détecté après quelques secondes d’exposition à l’éclairage UV produits par les lampes de Signify

Signify rend sa technologie d’éclairage UV-C largement disponible pour des autres sociétés d’éclairage

Signify est à la pointe de la technologie UV-C depuis plus de 35 ans

Signify, le leader mondial de l’éclairage, en collaboration avec le National Emerging Infectious Diseases Laboratories (NEIDL) de l’Université américaine de Boston, a mené des recherches qui valident l’efficacité des sources lumineuses UV-C de Signify sur la désactivation du SARS-CoV-2, le virus qui provoque COVID-19, selon un communiqué de presse.

Depuis le début de la pandémie, Dr Anthony Griffiths, professeur agrégé de microbiologie à la Boston University School of Medicine et son équipe travaillent sur l’élaboration d’outils pour soutenir les progrès scientifiques dans ce domaine. Au cours de leurs recherches, ils ont traité le matériel inoculé avec différentes doses de rayon UV-C provenant d’une source de lumière Signify et ils ont évalué la capacité d’inactivation dans diverses conditions. L’équipe a appliqué une dose de 5 mJ / cm2, ce qui a entraîné une réduction du virus du SRAS-CoV-2 de 99% en 6 secondes. Sur la base des données, il a été déterminé qu’une dose de 22 mJ / cm² entraînerait une réduction de 99,9999% en 25 secondes, précise le texte du communiqué.

« Nos résultats de test ont montré qu’au-dessus d’une dose spécifique de rayonnement UV-C, les virus étaient complètement inactifs : en quelques secondes, nous ne pouvions plus détecter aucun virus », a déclaré le Dr Anthony Griffiths. « Nous sommes très contents des résultats et espérons que cela accélérera le développement de produits qui peuvent aider à limiter la propagation du COVID-19. »

« Je suis très heureux de la coopération fructueuse avec l’Université de Boston dans la lutte contre le coronavirus. L’Université de Boston a validé l’efficacité de nos sources lumineuses comme mesure préventive pour les entreprises et les institutions qui sont en quête de moyens de fournir des environnements sans virus », a déclaré Eric Rondolat, PDG de Signify.

« Prenant en compte le potentiel de la technologie pour aider à la lutte contre le coronavirus, Signify ne conservera pas la technologie pour son usage exclusif, mais la mettra à la disposition d’autres sociétés d’éclairage. Pour répondre au besoin croissant de désinfection, nous allons multiplier nos capacités de production dans les prochains mois. »

LNT avec CdP