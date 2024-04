M. Ahmed Reda Chami, Président du Conseil Économique Social et Environnemental (CESE), et M. Chakib Alj, Président de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM), ont signé, lundi 1er avril, une convention de partenariat entre les deux institutions. Cet accord concrétise la volonté et l’engagement du CESE et de la CGEM à collaborer étroitement en échangeant leur expertise et en encourageant la réflexion commune et le dialogue sur divers sujets liés au développement socio-économique du pays, expliquent les deux entités dans un communiqué. Ces sujets incluent la durabilité, l’intégration de l’économie informelle, la législation du travail, le développement des ressources humaines, la digitalisation, l’aménagement du territoire, ainsi que la promotion de la participation économique des femmes.

Ce partenariat intervient à un moment crucial où toutes les forces vives du pays doivent unir leurs réflexions pour stimuler la croissance économique et favoriser la création d’emplois de qualité, souligne la même source. Son objectif principal est de prendre en compte les opinions du secteur privé afin de formuler des analyses pertinentes et des recommandations opérationnelles visant à accélérer l’investissement et à saisir les opportunités économiques jusqu’à l’horizon 2030.

Dans le cadre de leur collaboration, le CESE et la CGEM prévoient d’échanger leurs publications respectives, d’organiser régulièrement des rencontres thématiques et des dialogues sur tout le territoire, ainsi que de mener des travaux de réflexion en commun. La cérémonie de signature a également été marquée par un atelier citoyen portant sur le thème « Pour une économie circulaire des équipements électriques et électroniques : du déchet à la ressource », auquel ont participé plusieurs contributeurs des deux institutions.

