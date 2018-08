PARTAGER Signature d’une charte entre la CGI et le Conseil National de l’Ordre des Notaires

La Compagnie Générale Immobilière (CGI), filiale du Groupe CDG, et le Conseil National de l’Ordre des Notaires du Maroc (CNONM) ont procédé à Rabat, à la signature d’une Charte de Partenariat.

Cette action fait suite aux dispositions de la convention cadre signée, en décembre 2017, entre la CDG et le CNONM, dans le but de garantir une répartition transparente et équitable des actes immobiliers du groupe entre les notaires du Royaume.

« Nous avons tenu à être la première filiale immobilière du groupe CDG à rendre ce partenariat effectif, permettant à ses clients d’accéder de façon moderne et transparente à des services juridiques performants », affirme M. Adil Chennouf, DG de la CGI.

A cette occasion, Me Abdellatif Yagou, président du CNONM a exprimé sa satisfaction de voir aboutir cette première charte qui sera suivie d’accords similaires avec les autres filiales du Groupe CDG. « Cette charte consacre les principes de transparence et d’équité entre les notaires du Maroc, auxquels le Conseil national est fermement attaché » ajoute-t-il.

La charte CGI-CNONM est également mise au service des engagements et nouvelles pratiques qui accompagnent la transformation opérationnelle découlant du Plan stratégique « Cap Excellence » de la CGI. Celui-ci en particulier à rehausser le niveau de qualité des services proposés aux clients.

LNT avec CDP