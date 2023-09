La Fondation Mohammed VI des Sciences et de la Santé (FM6SS) et l’Université Internationale de Rabat (UIR), ont signé récemment, un protocole d’accord afin de conjuguer leurs efforts et d’accompagner le développement que connait le secteur de la santé.

Les deux parties ambitionnent par le présent Mémorandum d’Entente de lancer une étude sur les différentes possibilités d’un partenariat stratégique permettant de répondre à leur vision commune, fait savoir un communiqué conjoint.

L’étude concernera trois points, explique le document, notant que le premier porte sur la gestion et l’exploitation de l’Hôpital Universitaire International de Rabat (HUIR). Ainsi, les deux parties étudieront les différents scénarios permettant à la FM6SS de gérer et d’exploiter l’HUIR actuellement en cours de construction.

En ce qui concerne le deuxième point, il porte sur la gestion pour le compte des établissements universitaires du « Collège Santé » de l’UIR, explique-t-on, relevant qu’à cet effet, les deux parties étudieront les différents scénarios permettant à la FM6SS de gérer pour le compte de l’UIR le collège santé de l’UIR.

Le dernier point est le développement de projets de recherche et d’innovation. Dans ce cadre, les parties étudieront les différents scénarios permettant à l’UIR la gestion de projets communs en recherche et innovation, ainsi que des incubateurs de start-ups qui pourraient être mis en place par les deux parties.

Et de conclure, qu’en scellant ce partenariat stratégique, les deux parties affichent leur ambition de mettre en commun leurs compétences, leurs expertises et leurs moyens respectifs pour gérer de manière rationnelle et efficiente leurs structures et pour accompagner les stratégies nationales sectorielles en matière de formation et de santé.

LNT avec Map

