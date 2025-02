Le Maroc et la Mauritanie ont franchi une nouvelle étape dans leur coopération énergétique avec la signature de l’accord de mise en œuvre de l’interconnexion électrique entre les deux pays. Cet accord a été signé à Nouakchott par Tarik Hamane, Directeur Général de l’Office National de l’Électricité et de l’Eau Potable (ONEE), et Sidi Salem Mohaned Elabd, Directeur Général de la Société Mauritanienne d’Électricité (SOMELEC), en présence de Hamid Chabar, Ambassadeur du Maroc en Mauritanie.

Cette interconnexion s’inscrit dans le cadre de l’Initiative Royale Atlantique, visant à renforcer la coopération régionale et à favoriser l’intégration énergétique africaine. Ce projet permettra de sécuriser l’approvisionnement en électricité des deux pays, d’améliorer la performance des réseaux électriques et de faciliter les échanges d’énergie entre le Maroc, la Mauritanie, l’Europe et l’Afrique de l’Ouest, dans le cadre du Système d’Échanges d’Énergie Électrique Ouest Africain (WAPP).

L’interconnexion représente également une opportunité d’optimisation des ressources en énergies renouvelables, en valorisant la complémentarité énergétique entre les deux pays et en favorisant une meilleure intégration des énergies propres dans leurs mix énergétiques respectifs.

À l’issue de la cérémonie de signature, les équipes techniques de l’ONEE et de SOMELEC ont entamé des concertations pour assurer la mise en œuvre du projet. Ce partenariat vise à renforcer les infrastructures électriques et à favoriser une coopération énergétique durable entre les deux pays.

LNT avec CdP

