Signature d'un accord de partenariat entre l'UM6P et la Province de Rhamna

La province de Rhamna et l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) viennent de signer un accord de partenariat pour soutenir les initiatives de développement durable dans la Province.

L’objectif à travers cette initiative est de renforcer les liens de l’Université et son écosystème avec la ville de Benguerir et, à plus grande échelle, la Province de Rahamna, pour en faire un levier de développement au niveau national et continental, explique-t-on auprès de l’UM6P.

Il est également question d’ouvrir l’Université à son environnement local en tant qu’acteur concerné visant à soutenir le développement et l’attractivité de la région.

L’accord s’articule autour de cinq axes principaux, définis sous forme de 25 projets-programmes couvrant la majeure partie de la région, qui feront objet d’accords spécifiques à élaborer dans le court et moyen termes.

Ces cinq axes sont la santé et la prévention, la formation, l’éducation et la gouvernance, le développement économique à travers l’accompagnement de l’entreprenariat, l’environnement et le développement urbain et territorial, la culture et l’animation de la ville.

Ce partenariat devrait être renforcée par la contribution des partenaires et des acteurs locaux pour en faire un projet collectif et durable.