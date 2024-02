La Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG) et l’Organisation générale saoudienne des assurances sociales (GOSI) ont signé, dimanche à Riyad, un mémorandum d’entente (MoU) visant à renforcer la coopération en matière des régimes des assurances sociales. Signés par le directeur général de la CDG, Khalid Safir, et le gouverneur de la GOSI, Abdulaziz bin Hassan Al-Bouq, ce MoU porte sur l’échange d’informations et d’expertises ayant trait aux législations, recherches scientifiques et études visant à améliorer la performance des assurances sociales au service des bénéficiaires afin de protéger leurs droits et intérêts.

Aux termes de cet accord, les deux parties s’engagent à collaborer mutuellement dans les domaines relatifs notamment aux régimes des assurances sociales ainsi qu’en matière d’organisation et de gestion des organismes et établissements en lien avec ce domaine.

Il vise aussi à renforcer l’échange de visites et la participation aux rencontres organisées dans les deux pays pour se pencher sur des questions relatives aux assurances sociales, outre le partage de conseils et d’expertises en la matière. Ce MoU s’inscrit dans le sillage des accords signés entre le Maroc et l’Arabie Saoudite visant la promotion de la coopération et du partenariat dans divers domaines.

LNT avec Map

