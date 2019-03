PARTAGER Signature à Casablanca d’un accord pour promouvoir le business Halal en Europe et en Afrique

Un protocole d’accord tripartite a été signé entre L’Association Marocaine des Exportateurs (ASMEX), l’Institut Marocain pour la Normalisation (IMANOR). et l’Institut Halal de Cordoba (Espagne), visant à promouvoir le business Halal en Europe et en Afrique.

Cet accord a été signé en marge de la cinquième édition du Forum Halal Maroc (FOHAM), organisé, jeudi dernier à Casablanca, par l’IMANOR, marqué notamment par l’attribution du label Halal Maroc à treize entreprises et la qualification de deux laboratoires d’analyses de l’ADN des espèces animales.

Deux des entreprises labellisées sont belges, en l’occurrence BELVAS, société spécialisée dans la chocolaterie BIO, et la société GUY MAGERMANS, spécialisée dans le stockage et le transport des produits alimentaires conditionnés.

Lors de la séance d’ouverture de cet évenement, M. Abderahim Taibi, directeur d’IMANOR avait déclaré que cet institut engage plusieurs efforts pour la reconnaissance du Label Halal Maroc sur les marchés internationaux dont notamment celui de l’Indonésie.

‘’Déjà 120 entreprises marocaines majoritairement exportatrices jouissent du droit d’usage de ce label. Notre offre s’étendra prochainement vers la chaîne logistique Halal afin d’assurer une labellisation de toute la chaîne de valeur de nos entreprises’’, avait-il dit.

Pour sa par le président , M. Hassan Sentissi, président de l’ASMEX avait notamment plaidé pour la mise en place d’un fonds d’appui pour la certification des entreprises marocaines (PME, TPME et coopératives).

De son côté, Mme Zahra Maâfiri, directrice générale du Commerce Extérieur au Ministère de l’Industrie, de l’Investissement, du Commerce et de l’Économie Numérique a annoncé qu’une étude sur le développement du marché Halal au Maroc sera lancée dans le cadre d’une convention de partenariat entre l’ASMEX et le Ministère de l’Industrie, de l’Investissement du Commerce et de l’Économie Numérique.

Estimé à plus de deux billions de dollars en 2017, le marché Halal mondial cible à peu près 2 milliards de musulmans à travers le monde avec un taux de croissance annuel de près de 15%.

Le Maroc a été classé, sur le marché Halal alimentaire, septième avec un potentiel (import-export) valorisé en 2017 à 9.6 Millions de dollars selon WITS (World Integrated Trade Solution).

LNT avec MAP