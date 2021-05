Siemens Healthineers AG a annoncé le 28 avril avoir finalisé avec succès l’acquisition de Varian Medical Systems, Inc. (« Varian »). Cette acquisition avait été annoncée le 2 août 2020.

« Avec l’acquisition de Varian, Siemens Healthineers dispose désormais du portefeuille le plus complet du secteur des technologies médicales et se dote d’un formidable potentiel de création de valeur. Grâce à une approche globale, Siemens Healthineers fera progresser la lutte contre le cancer dans le monde », a indiqué Ralf P. Thomas, Président du Conseil de surveillance de Siemens Healthineers AG.

« Avec la conclusion de cette opération, nous allons pouvoir faire d’une pierre deux coups, à savoir contribuer de manière décisive à la lutte contre le cancer et œuvrer au progrès du secteur médical. Ensemble, nous formerons un partenaire de référence pouvant accompagner les clients et patients sur l’ensemble du continuum des soins contre le cancer, ainsi que dans les principales étapes du traitement », a précisé Bernd Montag, CEO de Siemens Healthineers AG.

« Ce rapprochement décisif entre Varian et Siemens Healthineers nous permettra de répondre à la demande croissante en diagnostic personnalisé basé sur les données et en médecine de précision dans le traitement du cancer. Nous pourrons ainsi faire face au défi que représente la hausse des cas de cancer dans le monde », a déclaré Chris Toth, CEO de Varian, société de Siemens Healthineers. « En mutualisant nos portefeuilles complémentaires et nos atouts, nous aiderons les cliniciens et les patients en oncologie à obtenir de meilleurs résultats et nous nous rapprocherons de notre vision d’un monde sans peur du cancer. »

Varian devient un nouveau segment d’activité au sein de Siemens Healthineers. Ce rapprochement est une étape importante dans la mise en œuvre de la Stratégie 2025, ajoute-t-on auprès de Siemens, et de préciser que les synergies entre les deux entités devraient permettre de dégager au moins 300 millions d’euros par an d’ici l’exercice 2025.

