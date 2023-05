L’Ambassade de France au Maroc annonce dans un communiqué sa participation à la 28ème édition du Salon International de l’Edition et du Livre aux côtés du Ministère marocain de la Culture, de la Jeunesse et de la Communication, dans l’objectif de « célébrer les liens culturels profonds entre voix francophones et arabophones ».

Seront ainsi mises à l’honneur les Editions Actes Sud, notamment à travers la collection Sindbad qui vient de fêter ses 50 ans. Les éditions Actes Sud ont été les premières, en France, à avoir ouvert grand les portes de la littérature, de la poésie et plus largement de la culture arabe au lectorat francophone, explique le communiqué.

Le pavillon français, organisé par l’Institut français du Maroc, se fera la vitrine des activités de l’ensemble du réseau des douze antennes de l’Institut français où le public pourra découvrir son offre linguistique, culturelle et numérique. Un programme d’animations et d’ateliers, mêlant le livre et l’innovation numérique, sera proposé chaque jour au jeune public.

Le pavillon abritera également une dizaine d’éditeurs marocains francophones indépendants, et accueillera les éditions Actes Sud mises à l’honneur cette année.

Une vingtaine d’auteurs parmi lesquels Yasmine Chami, Joumana Haddad, Roland Gori, Nancy Huston, In Koli Jean Bofane, Charles Berberian, ou encore François Atlas seront conviés.

LNT avec CdP

