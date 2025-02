Ce centre commercial construit sur l’ancienne usine emblématique de production de Coca-Cola à Sidi Maârouf à Casablanca, vient de souffler sa première bougie. D’un site industriel à un centre commercial alliant réhabilitation, offre diversifiée, proximité et street art, c’est l’approche innovante de ses concepteurs, notamment le Groupe Yasmine Immobilier qui vient justement de réussir à Sidi Maârouf une réhabilitation audacieuse qui transforme un lieu mythique en retail park atypique qui allie shopping, culture, art et loisirs. Chargé de mémoire, OVillage intègre des espaces verts et des aménagements contemporains pour offrir un cadre harmonieux et accueillant.

Son architecture allie avec élégance le patrimoine industriel, à savoir les structures en béton brut et poutres métalliques – à des matériaux modernes tels que le bois, les teintes naturelles, la végétation et les minéraux. Ce design respectueux de l’histoire du lieu crée une atmosphère immersive et apaisante, invitant à la découverte. Le centre propose une offre variée proposant un bon mix entre marques locales et internationales, telles que Adidas, TownTeam et Miniso, proposant une large gamme de produits du prêt à porter à au terroir et cosmétiques marocains, en passant par la restauration, le mobilier et l’équipement de la maison : ‘‘Plus qu’un simple lieu de shopping, il incarne un véritable espace de vie où convivialité et découvertes se conjuguent. Les familles profitent d’une aire de jeux et de multiples espaces de détente, tandis que le food court, avec ses cafés et restaurants offrant des vues panoramiques, crée un cadre propice à la relaxation et au partage’’, dit-on auprès de Yasmine Immobilier. Et de poursuivre que ‘‘ tout en préservant son patrimoine, le projet adopte une vision résolument contemporaine, alliant histoire, modernité et proximité. Plus qu’un simple espace commercial, propose une expérience unique où shopping, loisirs et culture s’entrelacent, créant un carrefour dynamique au service du commerce et du lien social’’ .

A Sidi Maârouf, Ovillage se veut un véritable centre commercial de proximité, pensé pour répondre aux besoins de la communauté locale. Espaces de détente, aires de jeux pour enfants, restaurants et cafés enrichissent l’expérience, offrant ainsi un lieu où culture, loisirs et commerce se rencontrent dans une dynamique conviviale : ‘‘ En démocratisant l’accès à un shopping moderne et varié, OVillage répond aux attentes des habitants tout en attirant un public venant de Casablanca et au-delà’’.

Pour Yasmine Immobilier, l’impact de Ovillage ne se limite pas à l’attractivité de la zone puisque ce site joue un rôle clé dans la revitalisation économique et sociale de Sidi Maârouf, en créant des emplois directs dans divers secteurs. De plus, l’activité générée par le centre commercial consolide ainsi un écosystème économique durable…

