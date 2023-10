OLA Energy vient d’inaugurer une nouvelle station-service située sur l’autoroute reliant Casablanca à Marrakech, au niveau de Sidi Bou Othmane, une commune rurale relevant de la province d’El Kelâat Es-Sraghna, dans la région de Marrakech-Tensift-Al Haouz, se trouvant à quelques 40km de Marrakech. Cette nouvelle station-service autoroutière est la troisième du genre au Maroc pour OLA Energy et la 2000e du groupe en Afrique : « Nos collaborateurs et partenaires ont œuvré en équipe pendant 10 mois pour concrétiser dans les délais impartis la promesse de notre marque à travers cette nouvelle ouverture. La satisfaction client est et restera toujours notre priorité. Elle se traduit par notre gamme de produits et services formulés à partir de standards d’excellence qui nous distinguent et qui s’accordent avec l’énergie de ce continent qui nous est cher », a souligné M. Fayed Altwair, PDG de OLA Holdings.

Employant une quinzaine de personnes, la station devrait accueillir un peu plus de 5.000 clients au quotidien, avec une augmentation de l’affluence lors des week-ends. Ces derniers bénéficieront d’une offre de service complète grâce à des partenariats avec des franchises internationales de renom, comprenant 2 points de restauration rapide et une boutique aux produits variés.

Avec plus de 200 points de vente à travers le Royaume, soit le pays africain avec le plus de points de vente de l’enseigne, OLA Energy renforce sa position d’acteur énergétique majeur au Maroc, en devenant l’une des sociétés de retailing les plus identifiées au niveau national.

Cette nouvelle ouverture s’inscrit dans une dynamique d’investissement impulsée par OLA Energy pour accompagner le développement économique du Royaume. En 2022, le groupe a inauguré un dépôt de 110.000 m3 à Jorf Lasfar pour accroître ses capacités de stockage de carburants, avec un investissement de plus de 450 MDH. La nouvelle station-service d’Ola Energy à Sidi Bou Othmane a nécessité, côté Ola Energy, une enveloppe budgétaire de 20 MDH.

