PARTAGER Sidérurgie: Maghreb Steel remet les pendules à l’heure

Maghreb Steel, leader Marocain de l’industrie de l’acier créé en 1975, souhaite apporter des clarifications suite aux informations erronées relayées de manière répétitive par certains supports de presse.

Concernant les informations relatives au coût de l’investissement repris dans ces supports médiatiques, Maghreb Steel rappelle que toutes les expertises effectuées à cet effet ont confirmé que le coût de l’investissement réalisé par Maghreb Steel est équivalent voire inférieur à ce qui se pratique par ailleurs dans le monde. Les unités de production de Maghreb Steel ont été conçues et réalisées pour accompagner la stratégie industrielle du Maroc tant aux niveaux local et continental qu’international. Les installations ont une capacité de production dimensionnée en anticipation du développement industriel du Maroc, en parfaite cohérence avec le plan d’accélération industrielle et les plans de développement sectoriels, et en vue de contribuer à la balance commerciale de notre pays à travers l’exportation des quantités excédentaires vers les marchés Nord-Américains, Africains, et Européens.

Aussi, il est important de rappeler que l’ensemble des installations de Maghreb Steel détiennent la triple certification QSE (Normes ISO 9001 V 2015, OHSAS 18001 V2007 et ISO 14001 V2015), obtenue auprès d’organismes indépendants et qui est le gage d’une production et de process conformes aux standards internationaux.

La transformation opérationnelle de l’entreprise engagée en 2014 est aujourd’hui achevée avec des fondamentaux au niveau des standards internationaux (qualité, sécurité, productivité, climat social…). Par ailleurs, sa viabilité opérationnelle a été prouvée malgré les mesures de protectionnisme mondial qui ont touché tous les marchés internationaux de la sidérurgie. Ces mesures rendent urgent et nécessaire l’engagement d’une protection plus forte du marché marocain des attaques de concurrence déloyale.

Rappelons que Maghreb Steel est aujourd’hui l’unique opérateur marocain dans la production d’acier plat, qui constitue un des socles de développement de plusieurs industries dans le Royaume, telles que l’automobile, l’aéronautique, la construction, les infrastructures, l’énergie,.. Une telle industrie est considérée comme étant à la base de la souveraineté économique dans tous les pays du monde.

(LNT avec CDP)