La 13ème édition du Salon international des dattes au Maroc (SIDATTES 2024), organisée du 30 octobre au 3 novembre à Erfoud sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, a connu un « franc succès » avec plus de 230 exposants et 91.000 visiteurs.

Cette édition, tenue sous le thème « Les oasis marocaines : pour des systèmes résilients face aux changements climatiques », s’est distinguée par un chiffre d’affaire impressionnant, des conférences thématiques, des rencontres B to B, des activités pédagogiques ainsi que des séances de dégustation et cérémonies de remise des prix.

« Le SIDATTES 2024 a connu un franc succès à tous les niveaux », s’est félicité Jamal Mimouni, directeur régional de l’Agriculture à Drâa-Tafilalet et commissaire du Salon, soulignant que cette édition a été marquée par une forte affluence de visiteurs et une participation inédite d’exposants parmi les acteurs clés de la filière du palmier dattier.

Dans une déclaration à la MAP, M. Mimouni a indiqué que la 13ème édition du SIDATTES a connu la participation de 235 exposants représentant le Maroc et neuf autres pays, précisant que le nombre des visiteurs s’est chiffré à 90.300.

Le directeur régional de l’Agriculture a, en outre, fait savoir que le chiffre d’affaires du salon a dépassé les 37 millions de dirhams.

De son côté, Abdelouahab Zaid, secrétaire général du Prix international Khalifa pour le palmier dattier et l’innovation agricole, a salué le « franc succès » du SIDATTES 2024, notamment en termes d’organisation et de la qualité des produits exposés.

Et d’ajouter que ce salon offre l’occasion d’établir des mécanismes de coopération entre les principaux acteurs du palmier dattier aux niveaux national, régional et international.

La 13ème édition du SIDATTES, organisée par l’Association du Salon international des dattes au Maroc (ASIDMA) sous l’égide du ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts, a mis l’accent sur les écosystèmes oasiens, les défis auxquels ils sont confrontés et les avancées en matière de durabilité de ces territoires.

Ce salon international occupe une place de choix dans la politique agricole du Royaume. Un vaste programme de restauration et de restructuration a été mis en œuvre pour le développement et la pérennisation de la filière, faisant de ce Salon une grande plateforme de communication pour la promotion de la datte marocaine.

LNT avec MAP

Partagez cet article :