Sidattes 2018 : Les professionnels de la filière pheonicicole appellent à renforcer les investissements

Les participants au 7é Forum de l’investissement dans la filière phoenicicole ont mis l’accent, vendredi à Erfoud, sur la nécessité d’accorder davantage d’importance à ce secteur vital en termes d’investissements en vue de renforcer sa promotion.

Lors de ce forum, tenu en marge de Sidattes-2018 sous le thème « Accompagnement du développement de la filière phoenicicole : Bilan et perspectives », les intervenants ont souligné que l’investissement dans la filière dattière est susceptible de mettre à niveau le secteur pour qu’il s’acquitte pleinement de son rôle sur les plans économique, social et environnemental.

Intervenant lors de ce forum, le président de la Fédération interprofessionnelle des dattes (Fimadattes), Belhassan Mohamed, a fait savoir que le secteur privé joue un rôle important dans le développement de la production des dattes au niveau national, ainsi que l’amélioration de sa contribution dans l’économie marocaine.

Il a indiqué que la production des dattes au Maroc devrait connaître, dans les années à venir, une progression significative, grâce aux mesures contenues dans le contrat-programme, signé en 2010 entre le gouvernement et les organisations interprofessionnelles de la filière dattière, visant l’extension des surfaces plantées sur une superficie de 17.000 hectares, ainsi que l’amélioration et la valorisation du produit à travers la création des unités de stockage et de conditionnement.

Pour sa part, le président de l’association des investisseurs dans la production des palmiers dattiers, Hamidi Sidi Mohamed, a salué les mesures mises en oeuvre par le gouvernement pour promouvoir et encourager l’investissement dans le domaine agricole, à travers la mise en place du Guichet unique et le soutien des agriculteurs.

Il a appelé, à cet égard, à renforcer davantage l’investissement dans la filière dattière vu son rôle majeur et sa contribution dans la création d’emploi et la valorisation de l’assiette foncière dans le domaine d’investissement agricole.

S’attardant sur les principales réalisations dans le cadre du contrat-programme de 2010, le représentant de la direction de développement des filières de production, relevant du ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Mohamed Mhamdi, a souligné que ledit contrat a permis d’améliorer le chiffre d’affaires de la filière dattière et de développer les capacités nationales dans la production des souches bourgeonnantes.

