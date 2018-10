PARTAGER Sidattes 2018 a fermé ses portes

Le rideau est tombé, dimanche, sur la 9ème édition du Salon international des dattes (Sidattes 2018), organisé depuis le 25 courant sous le thème « Logistique et développement de la filière des dattes ».

Ce salon, initié par le ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, a eu le mérite de mettre en exergue les aspects liés à la logistique et au développement de la filière dattière au Maroc et de contribuer à la promotion de la filière phoenicicole et des produits oasiens, outre l’examen des moyens de développer la commercialisation.

Cette édition a été marquée par la signature d’une convention de partenariat portant sur l’entretien et le nettoyage des palmeraies et la promotion de la création de l’emploi, entre le ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et plusieurs partenaires régionaux et établissements publics.

Elle a été également marquée par la mise en place d’un stand thématique pour les « jeunes dans les oasis », l’organisation des rencontres scientifiques dédiées au marché de dattes au Maroc et la commercialisation, auxquelles ont pris part des experts nationaux et internationaux et des représentants des différents secteurs concernés.

D’autre part, plusieurs prix de mérite et d’encouragement ont été décernés à plusieurs exposants qui ont participé à ce salon organisé en partenariat avec l’Association du salon international des dattes du Maroc (ASIDMA).

LNT avec MAP