La sécurité hydrique dans la région Casablanca-Settat représente une préoccupation immédiate et un défi collectif, a indiqué, mardi à Meknès, le président du Conseil de la Région, Abdellatif Mâzouz.

« L’attention accordée à la question de la sécurité hydrique au niveau de la région Casablanca-Settat vient en concrétisation des contenus du discours de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, adressé au Parlement à l’occasion de l’ouverture de la session d’octobre 2022, dans lequel le Souverain a appelé à mettre en place une feuille de route pour faire face au stress hydrique et pour fournir des ressources hydriques afin de garantir la disponibilité de l’eau potable et d’irrigation », a souligné M. Mâzouz, qui s’exprimait lors de la 15ème édition du Salon International de l’Agriculture au Maroc (SIAM).

« Conscient du caractère structurel de la sécheresse et de la rareté de l’eau, ainsi que les défis qu’elles imposent, le Conseil de la région Casablanca-Settat s’est engagé dans cette préoccupation Royale, qui souligne l’importance des ressources hydriques comme élément vital dans le processus de développement intégré et durable », a-t-il souligné, notant que le Conseil s’est réuni avec toutes ses composantes politiques, pour la mise en œuvre cette Vision Royale qui a pour but de parvenir à une relance verte à même de résister à l’urgence des changements climatiques.

Dans ce sens, a-t-il poursuivi, une usine de dessalement d’eau d’une capacité de 300 millions de mètres cubes sera construite, en addition à la station de dessalement d’El Jadida, ainsi que les nombreuses stations programmées par la Région, pour favoriser la réutilisation des eaux usées dans les zones d’irrigation.

Cette usine de dessalement d’eau de mer est la plus grande au niveau africain et s’inscrit dans le cadre du Programme national pour l’approvisionnement en eau potable et l’irrigation pour la période 2020-2027, lancé par Sa Majesté le Roi, en janvier 2020 et qui vise à soutenir et diversifier les sources d’approvisionnement en eau potable, garantir la sécurité de l’eau et réduire les effets du changement climatique.

Cette station, située sur une superficie d’environ 50 hectares entre Casablanca et Azemmour, a pour but de résoudre les problèmes d’eau au niveau de la région Casablanca-Settat et mobiliser des ressources non traditionnelles, afin d’atteindre une capacité de 200 millions de mètres cubes par an au cours de la première phase.

À cet égard, M. Mâzouz a fait valoir que Casablanca-Settat se hisse en tête des régions les plus touchées par le stress hydrique, notant que le Conseil veille à organiser plusieurs rencontres avec un groupe d’acteurs sectoriels et stratégiques dans le but de renforcer la gestion et la mobilisation des ressources hydriques, rationaliser leur utilisation et assurer leur pérennité.

Et de préciser que la sécurité hydrique est une priorité nationale et une question urgente qui nécessite la mobilisation de tous les acteurs, raison pour laquelle la Région Casablanca-Settat s’est inscrite dans la feuille de route élaborée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, comme pilier de base de la stratégie nationale de l’eau à l’horizon 2027 et dans le programme gouvernemental.

Le Conseil a également tenu à lancer d’autres programmes et initiatives relatifs à la cause commune de l’eau, à travers l’organisation de séminaires, réunions et conférences de sensibilisation sur ce défi qui s’accentue davantage en raison du changement climatique et de la mauvaise utilisation des ressources.

En conformité avec cette démarche nationale, et en raison de l’importance primordiale de la question de l’eau dans la réalisation du développement, de la justice spatiale et de la souveraineté alimentaire dans notre pays, la Région a choisi cette année le slogan « L’eau c’est la Vie » pour son stand dans le SIAM, a-t-il relevé, se félicitant du rôle du Centre régional de l’investissement qui est un promoteur majeur des projets de développement de l’agriculture.

Le président de la Région a en outre souligné que le SIAM vise à consolider et valoriser davantage les acquis réalisés au niveau de l’agriculture nationale et à relever d’autres défis afin d’atteindre les objectifs de la stratégie « Génération Green 2020-2030 », qui est considérée comme l’un des plus importants chantiers qui soutiennent les programmes du Maroc agricole, ajoutant que cette stratégie vise également à faire de l’agriculture un secteur efficace, productif, stimulant et capable de faire avancer l’économie nationale et améliorer le niveau de vie, notamment dans le monde rural, et aussi de consolider la souveraineté alimentaire du Maroc.

Et de réaffirmer que la question de l’eau occupe une place centrale dans le programme de développement de Casablanca-Settat, assurant que le Conseil de la Région a mis en place un ensemble de projets visant à préserver les ressources hydriques et rationnaliser leur usage, dont le programme régional de réutilisation des eaux usées, qui a pour but de protéger les ressources.

La Région vise également à assurer l’approvisionnement en eau potable dans les milieux ruraux, avec notamment l’alimentation de 176.000 foyers, et à améliorer les infrastructures à travers le raccordement au réseau public d’assainissement liquide en milieu urbain et centre rural qui vise 50.000 foyers.

LNT avec Map

