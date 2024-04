Contrairement à certains pays de l’UE, les relations bilatérales entre le Maroc et l’Espagne sont au beau fixe ces dernières années. Géopolitiquement, les deux pays s’entendent bien sur une bonne partie des questions en rapport avec la sécurité, l’immigration, l’affaire du Sahara marocain, le climat… Sur le plan économique, l’Espagne a surclassé la France depuis quelques années déjà, devenant le premier partenaire économique du Maroc. L’organisation tripartite de la Coupe du Monde 2030 entre le Maroc, l’Espagne et le Portugal vient consolider davantage les relations économiques et les perspectives de développement des infrastructures, des investissements et des moyens financiers nécessaires.

De quoi rassurer les bailleurs de fonds, les partenaires économiques et tous les acteurs de l’écosystème financier, aussi bien marocains qu’ibériques. C’est dire que le contexte est aujourd’hui plus que jamais propice pour améliorer comme il se doit la coopération économique entre les deux pays. C’est, entre autres, dans ce contexte que s’inscrit la participation espagnole, en tant qu’invité d’honneur de la 16 ème édition du SIAM.

Dans une déclaration à la presse, le ministre espagnol de l’Agriculture, Luis Planas, explique que la désignation de l’Espagne comme pays d’honneur, illustre une nouvelle fois la profondeur et l’ancrage des relations ancestrales qui lient les deux Royaumes. La présente édition constituera donc un moment privilégié pour les professionnels marocains et espagnols de consolider leurs partenariats existants et d’en créer de nouveaux, dans le but de s’attaquer conjointement aux défis communs qui exigent des deux pays une coopération encore plus étroite :

« Les réunions que je vais tenir, à cette occasion, avec mon homologue marocain, Mohammed Sadiki, s’inscrivent justement dans le cadre de cette dynamique que connaissent les relations de coopération entre les deux pays et traduisent la volonté commune du Maroc et de l’Espagne de les développer davantage, particulièrement dans le domaine de l’agro-alimentaire », a-t-il dit, notant qu’à cet égard que le SIAM rassemblera aussi les ministres de l’agriculture des pays des deux rives de la Méditerranée pour évoquer des sujets de grande importance tels que la recherche et le développement, le changement climatique, l’innovation et l’usage des nouvelles technologies dans le secteur agricole, ainsi que la résilience et la durabilité des systèmes agricoles.

Il a en outre assuré que la coopération entre Rabat et Madrid se développe constamment, comme en témoigne l’augmentation très significative des échanges commerciaux qui ont progressé de 40 % durant les cinq dernières années, permettant ainsi à l’Espagne de se hisser au rang de premier partenaire commercial du Maroc.

Le ministre espagnol a également fait état du développement remarquable des échanges agroalimentaires, les exportations de l’Espagne vers le Maroc ayant atteint 1,155 milliard d’euros, un chiffre qui a plus que doublé durant les quatre dernières années, ce qui reflète clairement le niveau de progression dans ce domaine, a-t-il dit, tout en précisant que les exportations espagnoles ont augmenté à un rythme soutenu grâce à, d’une part, à l’amélioration de la compétitivité des produits espagnols et, d’autre part, au processus d’ouverture du pays et à sa position en tant que destination de choix pour les investissements étrangers, a-t-il estimé.

Pour rappel, en 2023, les exportations espagnoles des produits agroalimentaires et de la mer vers le Maroc constituent 1,6% du total des exportations espagnoles, alors que celles du Maroc vers l’Espagne représentent 3,9% des importations espagnoles, a-t-il soutenu. Au Maroc, l’Espagne est très présente au niveau des investissements, comme en témoigne la participation de 35 entreprises ibériques au SIAM 2024.

Pour conclure, le ministre espagnol rappelle ceci : « Nous sommes le premier partenaire commercial du Maroc et nous pouvons améliorer encore plus nos échanges et nos investissements en investissant dans des projets agricoles innovants à travers une utilisation plus intelligente des ressources, en particulier de l’eau ».

On peut en déduire que cette désignation de l’Espagne en tant qu’invité d’honneur de la 16ème édition se veut hautement symbolique et traduit la volonté renouvelée du Maroc de consolider ces rapports multidimensionnels, notamment dans le domaine de la coopération économique, commerciale, agricole.

Au SIAM, le pavillon espagnol, érigé sur 544 mètres carrés, constitue un espace d’échange et de rencontre pour favoriser les échanges commerciaux et les partenariats entre les entreprises marocaines et espagnoles, renforcer leur coopération et explorer de nouvelles opportunités d’affaires dans le secteur agricole… A ce rythme des choses, les deux pays sont entrain de donner un bel exemple de coopération et s’offrir de bons filons de développement économique à l’heure d’un monde de plus en plus incertain et face à un océan de défis de différentes formes et de plus en plus complexes.

