Le traditionnel rendez-vous annuel exclusivement dédié à tout l’écosystème agricole national, SIAM, est de retour pour une 15 ème édition prévue du mardi 02 au dimanche 07 mai 2023. La décision est prise et actée. Après en effet trois années d’absence, le Salon International de l’Agriculture de Meknès revient avec un océan de challenges à relever pour un secteur terriblement malmené par la crise pandémique mondiale, le conflit russo-ukrainien, l’inflation, la hausse des prix des aliments et autres matières premières, la sécheresse, les changements des modes de vie et de consommation… Au Maroc, comme ailleurs, la souveraineté alimentaire est un sujet pressant. Idem pour une agriculture durable où la nature, l’humain et les priorités les plus essentielles pour son plat nécessitent aujourd’hui plus que jamais qu’on y accorde davantage d’intérêt et de mobilisation. La Covid-19, la crise du blé ukrainien, la pénurie des ressources hydriques ne cessent de nous démontrer l’importance de revoir aussi la gouvernance agricole, les modes étatiques de management, mais surtout la réconciliation entre une agriculture modeste en termes de consommation hydrique, productive et garante d’un minimum d’autosuffisance alimentaire. L’innovation et la digitalisation dans le secteur sont également à développer et prendre au sérieux pour une agriculture moderne et créatrice de valeur ajoutée et de richesse.

C’est dans un contexte pareil que sera tenue la 15 éme édition du SIAM : « C’est donc avec beaucoup d’enthousiasme que nous vous retrouvons pour une nouvelle édition du SIAM inscrite sous le thème « Génération Green, pour une souveraineté alimentaire durable », avec cette année le Royaume-Uni comme pays à l’honneur », explique M. Jaouad Chami, Commissaire Général du Salon, pour qui le SIAM constitue un véritable carrefour d’échanges et de rencontres business to business, un lieu d’exposition par excellence et catalyseur de business, ajoutant qu’il se positionne, à ce jour, comme le premier salon en Afrique et parmi les meilleurs du secteur dans le monde. Et de poursuivre que le Salon est aussi un espace adéquat pour mettre en avant les innovations de chaque filière et l’occasion pour le public et l’écosystème sectoriel de découvrir toutes les avancées dans les différents domaines composant la chaine de valeur du secteur agricole.

Pour sa part, Mohammed Sadiki, ministre de l’Agriculture, un fin connaisseur du salon, estime que cette nouvelle édition du Salon constituera l’occasion de présenter les évolutions du secteur au Maroc, notamment celles relatives au volet recherche et développement et technologies, ainsi que la stratégie « Generation Green 2020-2030 ». M. Sadiki a, en outre, fait savoir que le Salon devrait accueillir 900.000 visiteurs, 1.400 exposants et 65 pays participants, notant que le thème retenu pour cette édition se focalise sur la sécurité alimentaire, élément fondamental de la stratégie « Generation Green ».

De son côté, l’ambassadeur du Royaume-Uni au Maroc, Simon Martin, a indiqué que la présence du Royaume-Uni en tant qu’invité d’honneur au Salon sera l’occasion de présenter l’expérience britannique dans ce secteur clé. Il a également précisé que cette présence permettra une amplification des potentialités de coopération agricole entre les deux pays, notant que le Maroc et le Royaume-Uni ont une coopération historique, tant au niveau diplomatique que commercial, qui s’est consolidée avec la ratification d’un nouvel accord de coopération en décembre 2021. Par ailleurs, l’ambassadeur a mis en avant le rôle du Maroc en tant que hub du continent africain, ce qui représente une réelle opportunité pour les entreprises britanniques à la recherche de nouvelles perspectives de développement.

Pour rappel, le Royaume Uni est le 1er producteur européen d’ovins et de caprins, 3ème producteur de céréales, de lait et de bétail et 6ème producteur agricole d’Europe, soit une production agricole de 27,3 milliards GBP en 2019.

Pou rappel aussi, la production agricole au Royaume-Uni a laissé place au fil des années au développement du secteur industriel qui représente un important levier pour son économie. Il n’en reste pas moins que l’industrie agroalimentaire est un des secteurs industriels les plus importants de l’économie britannique.

Concernant la relation séculaire qui lie le Royaume-Uni au Maroc, celle-ci se veut en constante évolution : Le Royaume-Uni est un des dix premiers investisseurs étrangers dans le pays. La Grande Bretagne est le 9ème client et le 12ème fournisseur du Maroc. Le Maroc est le 1er partenaire commercial du Royaume-Uni dans le Maghreb. Prés de 10% des exportations marocaines à destination du Royaume-Uni sont des produits alimentaires.

H.Z

Partagez cet article :