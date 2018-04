PARTAGER SIAM 2018 : Crédit du Maroc renforce son accompagnement du secteur agricole

A l’occasion de la 13ème édition du SIAM, salon international incontournable, Crédit du Maroc renforcer l’éventail de ses services avec une offre renouvelée et élargie en direction des filières agricoles. Banque partenaire des opérateurs des secteurs agricole et agroalimentaire, Crédit du Maroc fait le choix d’accompagner l’écosystème des filières de ce secteur sur l’ensemble de la chaîne de valeur par le déploiement de solutions sur mesure, selon un communiqué du groupe.

Crédit du Maroc a choisi de mobiliser l’ensemble de ses ressources humaines autour de cet événement sectoriel. Pour conseiller et accompagner clients et non clients dans la réalisation de leurs projets, la banque renforce son dispositif commercial avec ses partenaires clés du machinisme agricole tout au long de l’événement, poursuit le texte. Un dispositif d’animation est également prévu.

Le financement est au cœur de métier du conseiller agricole. En 2017, Crédit du Maroc a doublé le nombre de crédits distribués.

Premier contributeur à la croissance du pays, le secteur agricole est l’objet de la plus grande attention. Ce parti-pris s’inscrit dans le contexte du Plan Maroc Vert, qui contribue chaque année à renforcer la croissance agricole depuis 10 ans.

Crédit du Maroc propose aux agriculteurs des solutions à leurs projets personnels comme professionnels à travers des produits de financement, de bancassurance et de banque au quotidien. La banque a fait le choix de privilégier un accompagnement de l’écosystème dans sa globalité, afin d’être présent auprès des opérateurs agri agro sur toute la chaine de valeur, explique le communiqué . L’appartenance au Groupe Crédit Agricole, banque de référence dans l’agriculture et l’agroalimentaire en France, nourrit une expertise solide et différenciante en termes de conseils, de proximité mais aussi de flexibilité sur le plan des offres.

Pour accompagner les agriculteurs et les professionnels du secteur, un réseau de conseillers spécialisés est à la disposition des clients pour leur proposer des solutions sur mesure. Il couvre les régions à fort potentiel agricole. Crédit du Maroc intervient notamment dans la gestion de la trésorerie, axe de conseil et d’accompagnement important pour permettre aux agriculteurs de placer leurs excédents de trésorerie tout en bénéficiant de la disponibilité des fonds selon leurs besoins.

Cet accompagnement s’exprime également par des partenariats entre Crédit du Maroc et les acteurs leaders du machinisme agricole. Ils offrent à la clientèle de la banque des offres et des tarifs spécifiques. Au titre de cet accompagnement, Crédit du Maroc a également choisi de diversifier et renforcer ses partenariats avec des opérateurs de référence sur le marché du matériel agricole.

Global Filières Agro, une nouvelle offre de services

L’accompagnement de l’écosystème se traduit par un renouvellement de l’offre Global Filières Agro qui couvre l’ensemble des besoins des professionnels de la filière, selon le groupe. C’est une solution sectorielle à la fois globale et clé en main. A la carte, et en ligne avec les besoins saisonniers du secteur, Global Filières Agro inclut 2 lignes de financement différenciées : Global Agro Treso regroupe l’ensemble des produits de financement de court terme et cible notamment les besoins en trésorerie des campagnes agricoles.

Global Agro Invest regroupe l’ensemble des offres d’investissement en équipement, matériel…

Cette offre est complétée par des services de banque au quotidien, d’import / export et des partenariats pour les besoins privés des employés.

‘Ressources et valorisation’ : une conférence sur les enjeux clés du secteur

En lien avec la thématique de la 13ème édition du SIAM dédiée à la logistique et aux marchés agricoles, Crédit du Maroc, partenaire des filières agricoles a choisi de consacrer sa conférence annuelle au double enjeu de l’agriculture marocaine.

Les ressources en eau et en énergie, mais aussi la valorisation de la production sont les deux leviers de croissance des filières. Deux experts de renom du monde agricole, intervenants réguliers sur ces sujets majeurs, animeront la conférence Crédit Maroc destinée aux clients de la banque sous le thème « L’agriculture marocaine entre la gestion des ressources et la valorisation de la production ».

Banque experte dans l’accompagnement des agriculteurs et partenaire de leurs besoins tant professionnels que privés, Crédit Maroc met à leur service les compétences du meilleur calibre pour les accompagner dans l’optimisation de leur activité, conclut le communiqué.

LNT avec CdP