PARTAGER SIAM 2018 : 850.000 visiteurs attendus

Pas moins de 850.000 visiteurs, 400 associations et coopératives et 1.400 exposants issus de 70 pays sont attendus lors de la 13ème édition du Salon International de l’Agriculture au Maroc (SIAM), prévue du 24 au 29 avril à Meknès, a annoncé le Commissaire général du Salon, Jawad Chami.

Dans un entretien à la MAP, M. Chami a fait observer que « la pluviométrie abondante va contribuer à mobiliser les visiteurs et les exposants », notant que « comme tous les ans (…) de nouveaux chiffres records » en terme de participation sont attendus, notamment au niveau de la participation internationale, dont le pôle a connu une augmentation de 30 %, faisant de ce chapiteau « le plus grand du Maroc ».

« Cette dimension internationale s’illustre notamment par une délégation officielle conduite par une trentaine de ministres étrangers et leurs homologues marocains », a confié le Commissaire du Salon.

« Les exposants, en plus d’être plus nombreux, demandent des surfaces d’expositions plus grandes, signe de l’opportunité commerciale que représente le SIAM », a-t-il révélé, notant qu' »au fil de son évolution, le Salon a réuni le consensus de beaucoup d’institutions publiques et privées qui chaque année s’efforcent d’améliorer les standards, les services et les performances du SIAM dans le but de stimuler le monde agricole marocain et africain ».

Pour M. Chami, « l’évolution et la réussite du Salon sont en filigrane de la stratégie du Plan Maroc Vert et sont très étroitement liées à la bonne santé du secteur agricole et agroalimentaire marocain », ajoutant que depuis le lancement de la stratégie du PMV, l’agriculture marocaine a connu de « profondes mutations » et est aujourd’hui « plus forte que jamais ».

Revenant sur la thématique choisie pour cette 13ème édition du Salon, « logistique et marchés agricoles », il a expliqué qu' »à l’heure de la mondialisation, de l’ouverture des marchés et des accords de libre-échange, la technologie à travers la logistique participe à rapprocher les marchés du monde entier auprès des agriculteurs marocains ».

« Une logistique performante permet de produire, transformer, exporter, conserver et distribuer en un temps-record et à un coût moindre un produit qui sera de meilleure qualité, le rendant donc plus compétitif sur les marchés internationaux », a-t-il poursuivi, faisant observer que « la logistique et les marchés agricoles sont donc deux secteurs qui se complètent et qui offrent des pistes pertinentes pour appréhender les enjeux et les défis des échanges internationaux et de l’agriculture du 21ème siècle, ainsi que pour émettre des solutions durables ». Ainsi, le choix des Pays-Bas comme pays d’honneur pour cette 13ème édition n’est pas anodin. En effet, comme le rappelle le Commissaire du SIAM, en tant que premier exportateur européen de produits agricoles et second mondial derrière les Etats-Unis, les Pays-Bas ont une grande histoire de commerce.

« Ce sont des experts de la logistique, et leur agriculture est l’une des plus automatisée, performante et durable au monde. La Hollande offre donc un benchmark très pertinent pour penser l’agriculture de demain », a-t-il assuré.

S’agissant des nouveautés du Salon pour cette année, M. Chami a indiqué que l’agencement spatial du SIAM et de ses pôles a été repensé en totalité afin de répondre aux besoins et à la demande des participants et rendre plus agréable le parcours des visiteurs pour qu’ils soient davantage immergés dans l’univers du Salon.

« Ce nouvel agencement permet aussi d’offrir une visibilité stratégique aux exposants dans le but de stimuler leurs affaires », a-il dit, notant que les visiteurs et participants pourront de plus découvrir un site totalement décoré sous le thème de la logistique.

Par ailleurs, a-t-il ajouté, cette année sera aussi marquée par le lancement de SIAM TV, une chaine qui permettra de suivre sur les réseaux sociaux et sur le site l’ambiance du salon, des reportages sur l’agriculture, ainsi que plusieurs interviews de personnalités.

Autre point évoqué par le Commissaire du Salon, celui des petits agriculteurs. « Le SIAM est avant tout conçu pour eux », a souligné M. Chami, expliquant que « grâce aux programmes du ministère de l’Agriculture et de la Pêche maritime, et la mobilisation des régions, les agriculteurs des quatre coins du Royaume sont transportés et logés à Meknès afin de participer au Salon ».

Au SIAM, un grand travail de sensibilisation et d’information auprès des petits agriculteurs sur les nouveaux procédés agricoles, les technologies à leur portée, ainsi que sur des schémas de projets réussis dont ils peuvent s’inspirer, a précisé M. Chami, faisant remarquer que contrairement aux autres exposants, la plupart des coopératives entrent à titre gracieux sous condition qu’elles répondent aux critères fixés par le ministère de tutelle.

« Cela participe grandement au soutien des petits agriculteurs, notamment lorsqu’on sait qu’ils réalisent plus de 65 % de leur chiffre d’affaires annuel durant le séjour du Salon », a-t-il soutenu.

Quant aux difficultés rencontrées lors des préparatifs du Salon de cette année, M. Chami a avoué que les conditions météorologiques ont rendu laborieux le montage du site, rendant le terrain impraticable et ralentissant les travaux, ajoutant, toutefois, que les organisateurs ont su faire face à ses défis.

« Nous ne pouvons que nous réjouir de la forte pluviométrie de cette année qui améliore les récoltes des agriculteurs, et participe donc au succès du Salon », a conclu M. Chami.

LNT avec MAP