PARTAGER Showroom : Orbis Automotive s’implante à Rabat

Déjà présente sur la région de Tanger depuis décembre 2017 à travers une concession automobile distribuant les marques Fiat, Fiat Professionnel, Jeep, Alfa Romeo et Abarth, Orbis Automotive poursuit l’expansion de ses activités en inaugurant une nouvelle concession à Rabat. Cette nouvelle concession s’inscrit dans le cadre de la stratégie de développement d’Orbis Automotive qui ambitionne de devenir un acteur majeur de la vente de véhicules neufs et du SAV au sein des grandes villes du Royaume. L’édifice du nouveau showroom possède un emplacement de choix sur l’axe routier principal à l’entrée de Rabat. La nouvelle concession s’étend sur plus de 4.000 m². Une surface de plus de 1.000 m² sur trois niveaux est dédiée aux véhicules particuliers et utilitaires neufs. Deux magasins de pièces de rechange et deux ateliers de mécanique et de carrosserie disposant de 5.000 m² permettront d’offrir plus de 45 entrées par jour. Orbis Automotive développera également dans un avenir très proche un espace dédié à la vente des voitures d’occasion.

HZ