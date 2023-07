Le plus grand festival de la culture japonaise au Maroc, le Shotaku, fait son grand retour avec une édition spéciale estivale intitulée Shotaku Summer Edition. En partenariat avec L’EPAG et l’ISMAGI, cet événement répond aux nombreuses demandes des passionnés de Shotaku après le succès retentissant de sa 9e édition.

Le Shotaku Summer Edition se tiendra à l’ISMAGI à Rabat le dimanche 23 juillet et promet une journée mémorable plongée dans la culture japonaise. Les participants pourront profiter d’une variété d’activités, notamment de la musique, des animations, des compétitions de gaming, de cosplay et de dessin, des expositions et bien d’autres surprises.

L’évenement proposera un programme diversifié comprenant un village Akihabara, un espace consacré au gaming avec des compétitions de jeux tels que FIFA23 et Kof, des concours de danse, de chant, de cosplay et de dessin, ainsi qu’une dizaine de stands proposant des activités telles que l’origami, la calligraphie, la restauration japonaise et la vente de produits dérivés.

Les participants auront également l’occasion de découvrir des aspects traditionnels de la culture japonaise, tels que les habits traditionnels japonais (yukata et kimono), des compétitions de doublage, des jeux de cartes et des jeux classiques, un tournoi de Yu-Gi-Oh et des jeux traditionnels japonais comme le Kindama, le Topie Japonais, la Bille Japonaise, le Karuta, le Go et le Jenga. Des animations sur scène, des démonstrations d’arts martiaux, des quiz, un concert Spacetoon et une tombola géante sont également prévus.

Les billets d’entrée normaux pour le festival sont disponibles au prix de 70 Dh et donnent accès au Shotaku Summer édition pour le 23 juillet. Le Pass Zen, au prix de 150 Dh, comprend un ticket d’entrée, des goodies exclusifs de l’événement (t-shirt, casquette ou tapis), un déjeuner et une entrée anticipée à l’événement pour profiter du festival dans un cadre encore plus confortable. Ces pass sont limités et ne seront pas disponibles le jour de l’événement.

Il est à noter que le Shotaku est considéré comme le plus grand événement au Maroc dédié à la culture populaire japonaise. Il offre une journée de rencontres culturelles mettant en

avant les mangas, les jeux vidéo, les animes, les cosplays, la musique, ainsi que les jeunes artistes et créateurs marocains dans l’univers du manga. C’est également un lieu de rassemblement pour les fans de la culture japonaise et des jeux vidéo du Maroc et du Maghreb.

Partagez cet article :