On la cantonnait au vestiaire professionnel, la jupe crayon se moque mine de rien de son étiquette sérieuse ! Si vous l’aviez oubliée, celle que l’on pensait stricte, s’annonce comme une tendance forte des défilés SS 2024. Présente donc sur les podiums du printemps prochain, chez Max Mara, Zimmermann, Antonio Marras, Bally ou encore Prada, elle devient plus fantaisiste et beaucoup moins formelle.

Fentes comme chez Gucci, doublures, poches, la jupe crayon prend des libertés. Elle n’est plus forcément associée à des escarpins mais se porte volontiers avec des mules, des sneakers, des plateformes ou encore des boots. Avec un hoodie, une chemise masculine, un tee-shirt nonchalant, elle est la pièce versatile que l’on s’offre pour se faire une belle jambe ! Sélection.

Soraya Tadlaoui

